Радченко: «Футбол «Наполи» подойдет Хвиче. Он там не затеряется»

Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко оценил будущий трансфер Хвичи Кварацхелии в «Наполи». О нем объявил президент итальянцев.

«Думаю, было понятно, что после такого сезона, который он провeл, у него будут предложения из сильных чемпионатов. Для меня это не сюрприз. «Наполи» играет в такой футбол, который подойдeт Хвиче. Тем более что главный тренер — Лучано Спаллетти. Он прекрасно знает российский чемпионат. Думаю, Хвича там не затеряется. Могу пожелать ему только удачи!» – сказал Радченко.

Хвича выступал за «Рубин» с 2019 по 2022 год.

Он забил 9 голов и сделал 18 ассистов в 73 матчах.

В конце марта грузин расторг контракт с клубом.

Вспомните все российские клубы за всю историю