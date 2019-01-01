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Радченко: «Футбол «Наполи» подойдет Хвиче. Он там не затеряется»

Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко оценил будущий трансфер Хвичи Кварацхелии в «Наполи». О нем объявил президент итальянцев.

«Думаю, было понятно, что после такого сезона, который он провeл, у него будут предложения из сильных чемпионатов. Для меня это не сюрприз. «Наполи» играет в такой футбол, который подойдeт Хвиче. Тем более что главный тренер — Лучано Спаллетти. Он прекрасно знает российский чемпионат. Думаю, Хвича там не затеряется. Могу пожелать ему только удачи!» – сказал Радченко.

  • Хвича выступал за «Рубин» с 2019 по 2022 год.
  • Он забил 9 голов и сделал 18 ассистов в 73 матчах.
  • В конце марта грузин расторг контракт с клубом.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +7093

    R_a_i_n 1 час назад

    Он там просидит пол года на лавке, ну может год. Потом в Астану.

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