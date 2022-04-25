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Ловчев: «Кофрие, Николсон, Мартинс не должны играть в «Спартаке»

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев назвал футболистов, которые не должны играть в «Спартаке».

«Кофрие, Николсон, Мартинс не должны играть в «Спартаке». У «Зенита» игроки сборной Бразилии и Хорватии, тогда как у «Спартака» футболисты очень низкого уровня.

Думаю, что вся нынешняя ситуация хорошо повлияет на наш футбол. Теперь клубам надо будет думать о своих академиях, а не тратить огромные деньги на непонятных иностранцев. И тогда больше будет местных игроков», – сказал Ловчев.

  • «Спартак» идет на 10-м месте в РПЛ.
  • Расстояние от зоны стыковых матчей – 3 очка.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: «Р-Спорт»

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Комментарии7
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    Рейтинг: +7119

    vladik12 18 минут назад

    Согласен только по Макси "Обезьяна с гранатой" Кофрие.

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    Рейтинг: +10025

    Alekxei Z. 45 минут назад

    Ну такое несоответствие давно бросается в глаза.
    На фоне трансферов Зенита , покупая Х знает кого, как можно рассчитывать на победу в чемпионате ?
    Это длится десятилетия.
    Лукойл , ну никак не беднее тех же РЖД и ВЭБ, но что добились ЛОКО и ЦСКА несоизмеримо с 1 ( !!!!!!!!!! ) титулом Спартака.
    Надо признать , что микрорайон Тушино гораздо привлекательнее для Лукойла , чем ФК Спартак.
    Да , Спартак не исчез как Торпедо , но по престижу клуба, за правления Лукойла, нанесён сильнейший удар.

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    Рейтинг: +10025

    Alekxei Z. 55 минут назад

    Если только представить , что все легионеры ушли и на поле выходят только россияне. Качество наверно упадёт , но интрига будет зашкаливать. Придётся тогда питерским Вилкова и ему подобных возвращать, иначе пропадут.

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    Рейтинг: +3870

    Oldtrafford83 > Alekxei Z. 45 минут назад

    Миллер вышел из чата))

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    Рейтинг: +774

    Untitled-1 > Alekxei Z. 11 минут назад

    Будут развивать академию судей зенита.

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    Рейтинг: +10025

    Alekxei Z. > Untitled-1 3 минуты назад

    Мешков , Иванов, Москалёв - питерский пул.
    Редкий принципиальный матч Спартака ( !!! ) обходится без их участия.
    Только слепой это не видит.
    Соберите в кучу все судейские скандалы против Спартака, посмотрите кто был в поле или на ВАРе.
    Всё как на ладони !!!

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    Рейтинг: +13852

    Barmaleushka > Alekxei Z. 3 минуты назад

    Да ни хрена не изменится , Зенит будет на верху таблицы , а пищевик во главе со своей проституткой будет ныть про судей , сражаясь за право остаться в ФНЛ .

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