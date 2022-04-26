Ловчев: «Кофрие, Николсон, Мартинс не должны играть в «Спартаке»

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев назвал футболистов, которые не должны играть в «Спартаке».

«Кофрие, Николсон, Мартинс не должны играть в «Спартаке». У «Зенита» игроки сборной Бразилии и Хорватии, тогда как у «Спартака» футболисты очень низкого уровня.

Думаю, что вся нынешняя ситуация хорошо повлияет на наш футбол. Теперь клубам надо будет думать о своих академиях, а не тратить огромные деньги на непонятных иностранцев. И тогда больше будет местных игроков», – сказал Ловчев.

«Спартак» идет на 10-м месте в РПЛ.

Расстояние от зоны стыковых матчей – 3 очка.

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