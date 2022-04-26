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  • Ловчев: «Кофрие, Николсон, Мартинс не должны играть в «Спартаке»

Ловчев: «Кофрие, Николсон, Мартинс не должны играть в «Спартаке»

26 апреля 2022, 08:30
19

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев назвал футболистов, которые не должны играть в «Спартаке».

«Кофрие, Николсон, Мартинс не должны играть в «Спартаке». У «Зенита» игроки сборной Бразилии и Хорватии, тогда как у «Спартака» футболисты очень низкого уровня.

Думаю, что вся нынешняя ситуация хорошо повлияет на наш футбол. Теперь клубам надо будет думать о своих академиях, а не тратить огромные деньги на непонятных иностранцев. И тогда больше будет местных игроков», – сказал Ловчев.

  • «Спартак» идет на 10-м месте в РПЛ.
  • Расстояние от зоны стыковых матчей – 3 очка.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Мартинс Кристофер Кофрие Максимилиано Николсон Шамар Ловчев Евгений
Комментарии (19)
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vladik12
1650953519
Согласен только по Макси "Обезьяна с гранатой" Кофрие.
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САДЫЧОК
1650956178
Старый перд@н ! Прежде всего Джикия и Жиго не должны играть в Спартаке ! Жиго , потому что на чемоданах- пользы НОЛЬ !
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SLADE2019
1650959253
Кофрие-игрок уровня команды на вылет из РПЛ. Поэтому сейчас, он у нас к месту. Николсон и Мартинс- игроки для команды середняков. Последних, кстати Ваноли притащил в Спартак. Конечно, без слез на таких игроков смотреть трудно. Согласен с теми, да и сам не раз писал, что Джикия и Жиго такая же обуза для клуба. Слава Богу о Жиго слышать уже не будем, но с Джикия надо что то делать. Хотя, при такой трансферной политике, может и не надо его трогать, от греха подальше?
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kostilio
1650962824
а кто должен?
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Plyash
1650972423
Ловчев заслужённый перс в прошлом,слов нет.Только пусть объяснит,почему Бесков от его услуг отказался,когда набирал в свою новую команду Спартак Шавло,Родионова,,Ярцева,Хидиятуллина,Федю Черенкова? Шёл бы уже тренеровать команду Дина по мини-футболу,чем экспертствовать на Мат-ТВ,чудо старое.
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