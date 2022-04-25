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Серия А. «Ювентус» вырвал гостевую победу над «Сассуоло», забив на 88-й минуте

В 34-м туре чемпионата Италии «Ювентус» на выезде обыграл «Сассуоло» со счетом 2:1.

Хозяева вышли вперед на 39-й минуте усилиями Джакомо Распадори, однако туринцы сумели отыграться еще до перерыва – отличился Пауло Дибала.

В конце второго тайма гости забили второй мяч, автором которого стал Мойзе Кен, и добыли итоговую победу.

«Ювентус» и «Сассуоло» остались на четвертом и десятом местах соответственно в таблице Серии А.

Италия. Серия А. 34-й тур

Сассуоло – Ювентус – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Распадори, 39; 1:1 – Дибала, 45; 1:2 – Кен, 88.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

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Источник: «Бомбардир»

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25.04.2022 23:39
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