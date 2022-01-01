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Фанаты «Арсенала» устроили акцию в поддержку Роналду на седьмой минуте матча с «МЮ»

Болельщики «Арсенала» поддержали форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду во время очной игры 34-го тура РПЛ.

На седьмой минуте матча фанаты стали аплодировать 37-летнему португальцу, потерявшему новорожденного сына несколько дней назад.

Ранее аналогичную акцию провели зрители встречи «Ливерпуль» – «МЮ» (4:0) на «Энфилде».

  • Роналду в этом сезоне забил 21 гол и сделал 3 ассиста в 34 матчах.
  • Нападающий вернулся на поле спустя пять дней после смерти сына.

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Источник: «Бомбардир»

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