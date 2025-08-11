Кто лучший бомбардир в истории футбола

Прямо сейчас много споров, кто считается лучшим бомбардиром в истории футбола. У ФИФА есть одни данные – они ссылаются на мячи, признанные ее же экспертами. Но разные медиа предлагают свои варианты, когда список голов бомбардиров меняются, и сами футболисты из-за этого перемещаются по рейтингу.

Для составления рейтинга лучших бомбардиров футбола всех времен обратимся к английскому медиа Goal. Оно составляет свой топ, ссылаясь на голы в официальных матчах, признанные IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики). Итак, ТОП-10 лучших бомбардиров в истории футбола, от игрока с наименьшим число голов в рейтинге до игрока с наибольшим числом голов.

10. Джо Бэмбрик – 616 голов.

Североирландский нападающий выступал на высшем уровне с 1926-го по 1939-й год. Играл за клубы из Северной Ирландии “Гленторан” и “Линфилд” и клубы из Англии “Челси” и “Уолсолл”. 4 раза становился чемпионом Северной Ирландии и 3 раза выигрывал Кубок страны. Продолжению карьеры игрока помешала Вторая мировая война.

За сборную Ирландии Джо Бэмбрик сыграл 11 игр, забил 12 мячей.

Ушел из жизни 13 октября 1983 года в возрасте 77 лет.

9. Эйсебио – 619 голов.

Карьера уроженца Восточной Африки продолжалась с 1960-го по 1978-й год. Португальский нападающий играл за мозамбикские, португальские, американские, мексиканские, южноафриканские клубы. Наибольших успехов Эйсебио добился в составе “Бенфики”. С командой он стал 11-кратным чемпионом Португалии, 5-кратным обладателем Кубка страны, однажды выиграл Кубок европейских чемпионов.

Кроме перечисленного выше звезда португальского футбола трижды играл в финале Кубка европейских чемпионов и дважды в финале Межконтинентального Кубка. Эйсебио также выиграл Североамериканскую футбольную лигу.

В составе сборной Португалии нападающий сыграл 64 игры, забил 41 гол и стал бронзовым призером чемпионата мира 1966 года. За год до того он получил “Золотой мяч”.

Покинул этот мир Эйсебио 5 января 2014 года. Ему был 71 год.

8. Герд Мюллер – 634 гола.

Карьера Герда Мюллера продолжалась с 1963-го по 1981-й год. На клубном уровне за все годы немецкий нападающий провел за 3 клуба. Два немецких: “ЕСВ 1861” и “Бавария”, и один американский “Форт-Лодердейл Страйкерс”.

Самый успешный период был у Герда Мюллера, когда он выступал за “Баварию”. С мюнхенской командой звезда футбола выиграла 4 чемпионата и Кубка ФРГ, 3 Кубка европейских чемпионов, по разу Кубок обладателей кубков и Межконтинентальный кубок.

Со сборной Германии Мюллер по разу становился чемпионом, бронзовым призером мирового первенства и Европы. За сборную игрок провел 62 игры, забил 68 мячей. Он является обладателем “Золотого мяча”, дважды был владельцем “Золотой бутсы”, неоднократно становился лучшим бомбардиров различных престижных международных турниров.

15 августа 2021 года в возрасте 75 лет Герд Мюллер покинул этот мир.

7. Джимми Джонстон – 647 голов.

Крайний правый вингер играл с 1961-го по 1979-й год за 3 шотландских, американский, английский и ирландский клубы. В составе “Селтика” шотландец выиграл 9 раз чемпионат Шотландии, по 6 раз становился обладателем Кубка Шотландии и Кубка шотландской лиги, выиграл Кубок европейских чемпионов.

За сборную Шотландии Джимми Джонстон сыграл 23 матча, забил 4 мяча.

13 марта 2006 года в возрасте 61 год Джимми Джонстон ушел из жизни.

6. Ференц Пушкаш – 729 голов.

За игровую карьеру, которая продолжалась с 1943-го по 1967-й год, Ференц Пушкаш сыграл за два венгерских клуба, но главная команда его карьеры – мадридский «Реал». Нападающий становился по 5 раз чемпионом Венгрии и Испании, 1 раз брал Кубок Испании, 3 раза выигрывал Кубок европейских чемпионов и 1 раз Межконтинентальный кубок.

В составе сборной Венгрии стал чемпионом Олимпийских игра и серебряным призером чемпионата мира. Был чемпионом Балкан и Центральной Европы, обладателем Кубка Центральной Европы.

Покинул этот мир 17 ноября 2006 года в возрасте 79 лет.

5. Пеле – 762 гола.

Один из величайших игроков в истории футбола: «Сантос», «Нью-Йорк Космос», три титула чемпиона мира и одна жизнь, оставившая отпечаток на всей истории. Пеле говорил: «Я играю в футбол и забиваю не для того, чтобы прославиться. Мои голы помогают мне и миллиардам людей быть счастливее».

Кстати, при жизни Пеле не смог ответить на вопрос, сколько он забил сам:

«Я видел статистику, но везде она разная. Однажды мне показали, что я забил почти полторы тысячи голов. Я не поверил, потому что голы в фавеллах вряд ли считаются. Точно знаю, что забил больше 700 мячей. Дальше – дело случая и неверной статистики».

4. Ромарио – 775 голов.

Еще один великий бразилец, который провел прекрасную карьеру. «ПСВ», «Барселона», «Васко да Гама» и много-много других клубов. У Ромарио получалось не только с клубами, но и со сборной Бразилии:

Победа на ЧМ-1994;

Серебро Олимпийских игр-1988;

Победа на Кубке конфедераций в 1997-м;

Два Кубка Америки – 1989 и 1997.

У Ромарио как-то спросили про любимый гол. Журналисты получили пафосный ответ: «Все мои мячи за «Барселону». Они давали фанатам радость, я получал от людей тепло и любовь. Мои голы за «Барсу» образовывали неимоверное желание играть за этот клуб».

3. Йозеф Бицан – 805 голов.

Один из двух игроков топа, который не выступал в топ-клубе. Лучшие клубы в его карьере – венский «Рапид» и пражская «Славия». А вот национальных команд в его жизни было три – Австрия, Чехословакия (появилась в жизни после переход в «Славию») и Богемия и Моравия.

Некоторые одноклубники говорили, что с учетом всех возможных товарищеских матчей Бицан забил больше пяти тысяч голов: «Возможно, это действительно так. Но кто бы мне поверил? Это все равно, если бы я сказал, что забил больше Пеле».

2. Лионель Месси – 845 голов.

Один из величайших игроков современности, который подкрепил свой статус победой на ЧМ вместе с Аргентиной. Забавно, что в 2008 году было такое интервью: «Я не хочу забивать много – я хочу забивать с пользой. Но голы – не главное. Если тренер скажет мне уйти в опорную зону, хоть я и потеряю в результативности, но это поможет «Барселоне», я сделаю это».

Спустя много сотен голов Месси расположился на втором месте в списке лучших бомбардиров.

1. Криштиану Роналду – 948 голов.

Обладатель десятков персональных рекордов, многократный победитель ЛЧ, чемпион Италии, Испании, Англии. Несмотря на смазанный период в «Манчестере Юнайтед», он закрепился в статусе легенды футбола и уехал покорять Саудовскую Аравию. Мало голевых достижений Роналду? Есть, к примеру, еще такие:

Лучший бомбардир в матчах за сборные;

Самый результативный европеец.

ТОП-10 лучших бомбардиров в истории футбола

Место Игрок Гражданство Голы 10 Джо Бэмбрик Ирландия 616 9 Эйсебио Португалия 619 8 Герд Мюллер Германия 634 7 Джимми Джонстон Шотландия 647 6 Ференц Пушкаш Венгрия Испания 729 5 Пеле Бразилия 762 4 Ромарио Бразилия 775 3 Йозеф Бицан Австрия Чехословакия 805 2 Лионель Месси Аргентина 845 1 Криштиану Роналду Португалия 948

С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!

Фото: imago-images.de,XinHua/Global Look Press