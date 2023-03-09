Кто лучший бомбардир в истории футбола

Прямо сейчас много споров, кто считается лучшим бомбардиром в истории футбола. У ФИФА есть одни данные – они ссылаются на мячи, признанные ее же экспертами. Но разные медиа предлагают свои варианты, когда список голов бомбардиров меняются, и сами футболисты из-за этого перемещаются по рейтингу.

Для составления рейтинга лучших бомбардиров футбола всех времен обратимся к английскому медиа Goal. Оно составляет свой топ, ссылаясь на голы в официальных матчах, признанные IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики). Итак, топ-5 лучших бомбардиров в истории футбола, от игрока с наименьшим число голов в рейтинге до игрока с наибольшим числом голов.

5. Пеле – 762 гола.

Один из величайших игроков в истории футбола: «Сантос», «Нью-Йорк Космос», три титула чемпиона мира и одна жизнь, оставившая отпечаток на всей истории. Пеле говорил: «Я играю в футбол и забиваю не для того, чтобы прославиться. Мои голы помогают мне и миллиардам людей быть счастливее».

Кстати, при жизни Пеле не смог ответить на вопрос, сколько он забил сам:

«Я видел статистику, но везде она разная. Однажды мне показали, что я забил почти полторы тысячи голов. Я не поверил, потому что голы в фавеллах вряд ли считаются. Точно знаю, что забил больше 700 мячей. Дальше – дело случая и неверной статистики».

4. Ромарио – 775 голов.

Еще один великий бразилец, который провел прекрасную карьеру. «ПСВ», «Барселона», «Васко да Гама» и много-много других клубов. У Ромарио получалось не только с клубами, но и со сборной Бразилии:

Победа на ЧМ-1994;

Серебро Олимпийских игр-1988;

Победа на Кубке конфедераций в 1997-м;

Два Кубка Америки – 1989 и 1997.

У Ромарио как-то спросили про любимый гол. Журналисты получили пафосный ответ: «Все мои мячи за «Барселону». Они давали фанатам радость, я получал от людей тепло и любовь. Мои голы за «Барсу» образовывали неимоверное желание играть за этот клуб».

3. Лионель Месси – 799 голов.

Один из величайших игроков современности, который подкрепил свой статус победой на ЧМ вместе с Аргентиной. Забавно, что в 2008 году было такое интервью: «Я не хочу забивать много – я хочу забивать с пользой. Но голы – не главное. Если тренер скажет мне уйти в опорную зону, хоть я и потеряю в результативности, но это поможет «Барселоне», я сделаю это».

Спустя много сотен голов Месси расположился на третьем месте в списке лучших бомбардиров.

2. Йозеф Бицан – 805 голов.

Один из двух игроков топа, который не выступал в топ-клубе. Лучшие клубы в его карьере – венский «Рапид» и пражская «Славия». А вот национальных команд в его жизни было три – Австрия, Чехословакия (появилась в жизни после переход в «Славию») и Богемия и Моравия.

Некоторые одноклубники говорили, что с учетом всех возможных товарищеских матчей Бицан забил больше пяти тысяч голов: «Возможно, это действительно так. Но кто бы мне поверил? Это все равно, если бы я сказал, что забил больше Пеле».

1. Криштиану Роналду – 827 голов.

Обладатель десятков персональных рекордов, многократный победитель ЛЧ, чемпион Италии, Испании, Англии. Несмотря на смазанный период в «Манчестере Юнайтед», он закрепился в статусе легенды футбола и уехал покорять Саудовскую Аравию. Мало голевых достижений Роналду? Есть, к примеру, еще такие:

Лучший бомбардир в матчах за сборные;

Самый результативный европеец.

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Фото: imago-images.de,XinHua/Global Look Press