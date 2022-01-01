Роналду – в старте «Манчестер Юнайтед» на матч с «Арсеналом». Он сыграет спустя пять дней после смерти новорожденного сына

Да хватит уже об этом. Так про любого можно вести отсчёт в духе в старте на матч через 18 лет 3 месяца 2 дня 1 час после смерти своего прадеда. Горе не публичная история
«Манчестер Юнайтед» назвал стартовый состав на игру 34-го тура АПЛ против «Арсенала».
С первых минут на поле выйдет нападающий Криштиану Роналду.
37-летний португалец сыграет через пять дней после смерти новорожденного сына.
- Роналду в этом сезоне забил 21 гол и сделал 3 ассиста в 34 матчах.
- «Арсенал» примет «МЮ» сегодня в 14:30 мск.
- Команды ведут борьбу за 4-е место в АПЛ с «Тоттенхэмом».
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