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«МЮ» в матчах с «Ливерпулем» в этом сезоне АПЛ установил антирекорд последних 129 лет

«Манчестер Юнайтед» проиграл в двух матчах сезона АПЛ «Ливерпулю» с общим счетом 0:9. Такой разницы против какого-либо соперника по итогам двух встреч чемпионата у манчестерцев не было 129 лет.

Тогда, в сезоне-1892/93, «Манчестер Юнайтед» проиграл «Сандерленду» в двух матчах с общим счетом 0:11.

  • «Сандерленд» в том сезоне стал чемпионом.
  • «Манчестер Юнайтед» в сезоне-1892/93 занял в высшем дивизионе последнее место (еще под прежним названием «Ньютон Хит»).
  • Сейчас «МЮ» идет в 3 очках от зоны Лиги чемпионов.

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Источник: Бомбардир.ру

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