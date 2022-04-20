«МЮ» в матчах с «Ливерпулем» в этом сезоне АПЛ установил антирекорд последних 129 лет

«Манчестер Юнайтед» проиграл в двух матчах сезона АПЛ «Ливерпулю» с общим счетом 0:9. Такой разницы против какого-либо соперника по итогам двух встреч чемпионата у манчестерцев не было 129 лет.

Тогда, в сезоне-1892/93, «Манчестер Юнайтед» проиграл «Сандерленду» в двух матчах с общим счетом 0:11.