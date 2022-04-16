Где смотреть «Зенит» – «Урал»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 16 апреля

«Зенит» и «Урал» встретятся в 25-м туре РПЛ.
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- Игра состоится в субботу, 16 апреля.
- Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
- Начало – в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Зенит – Урал
- Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Начало трансляции – в 16:00 мск.
- Игру также будет транслировать Winline.
«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, «Урал» занимает 14-е место. В матче первого круга команды сыграли вничью – 0:0.
Ставки на матч Зенит – Урал
- Победа «Зенита» – 1.21
- Ничья – 7.00
- Победа «Урала» – 14.00
Источник: «Бомбардир»