Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
2 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
3 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
Тест: помните ли вы легендарные мячи?

Где смотреть «Зенит» – «Урал»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 16 апреля

«Зенит» и «Урал» встретятся в 25-м туре РПЛ.

Смотрите матч бесплатно и получите 2000 рублей

  • Игра состоится в субботу, 16 апреля.
  • Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
  • Начало – в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Зенит – Урал

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, «Урал» занимает 14-е место. В матче первого круга команды сыграли вничью – 0:0.

Ставки на матч Зенит – Урал

Коэффициенты:

  • Победа «Зенита» – 1.21
  • Ничья – 7.00
  • Победа «Урала» – 14.00

Новости по теме
Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:35
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11