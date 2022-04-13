Где смотреть «Ливерпуль» – «Бенфика»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 13 апреля

«Ливерпуль» и «Бенфика» встретятся в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
- Игра состоится в среду, 13 апреля.
- Встреча пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд Роуд».
- Начало – в 22:00 по московскому времени.
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Где смотреть онлайн-трансляцию матча Ливерпуль – Бенфика
- Встречу в прямом эфире покажет «Матч! Футбол 1». Начало трансляции – в 21:45 мск.
В первой игре в Лиссабоне «Ливерпуль» победил со счетом 3:1.
Ставки на матч Ливерпуль – Бенфика
- Победа «Ливерпуля» – 1.29
- Ничья – 6.40
- Победа «Бенфики» – 9.80
Источник: «Бомбардир»