Каррера: «Спартак» будет бороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне, если усилит 2-3 позиции»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил шансы московской команды вернуться в чемпионскую гонку РПЛ в сезоне-2022/23.

«Этот сезон практически позади. Надо использовать оставшиеся матчи в качестве подготовки к следующему. Ваноли может тестировать свои идеи.

Думаю, если удастся усилить две-три позиции, то «Спартак» будет бороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне. А в этом – «Зенит» уже чемпион», – сказал Каррера.