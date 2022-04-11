Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Каррера: «Спартак» будет бороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне, если усилит 2-3 позиции»

Каррера: «Спартак» будет бороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне, если усилит 2-3 позиции»

11 апреля 2022, 12:59
27

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил шансы московской команды вернуться в чемпионскую гонку РПЛ в сезоне-2022/23.

«Этот сезон практически позади. Надо использовать оставшиеся матчи в качестве подготовки к следующему. Ваноли может тестировать свои идеи.

Думаю, если удастся усилить две-три позиции, то «Спартак» будет бороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне. А в этом – «Зенит» уже чемпион», – сказал Каррера.

  • После 24 туров «Спартак» идет на 9-м месте в таблице РПЛ.
  • Отставание от лидирующего «Зенита» – 22 очка.

Еще по теме:
У зарубежных тренеров осталось 25 трофеев с клубами РФ после Суперкубка
Каррера посоветовал «Спартаку» именитого тренера 4
Экс-тренер «Спартака» готов возглавить ЦСКА 9
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Каррера Массимо
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Persona_non_Grata
1649671405
Хотелось бы верить !
Ответить
ilichkadr
1649671599
Остапа понесло, видать с баблом напряжёнка.
Ответить
Avitaminoz
1649672544
Мне интересно, его ещё не задолбали? Не ну сидит чел без работы, у себя в особняке где то в Италии, кушает пасту, запивает вином и тут звонок из РФ. Здрасте, это снова мы. Что думаете?
Ответить
jek718875
1649674311
Он один из не многих тренеров, которые желают своей бывшей команде побед от всего сердца, я так думаю...
Ответить
Из Твери Леха
1649677133
Все эти позиции в судейском корпусе? Опять намек на работу с судьями?
Ответить
Novik38
1649677827
Усилить 3 позиции. Зарема, Федун, и третья на выбор
Ответить
Guinnesss
1649681397
Чемпионы ФНЛ будут
Ответить
vladimir-7
1649683954
Каррера постоянно напоминает о себе и, в общем, о спартаке, надеясь на его приглашение Федуном в спартак.
Ответить
Vitaga
1649686810
тут надо усилить две позиции - заменить федуна и его жену
Ответить
Красногорск_Фан
1649690686
Мбаппе, Холанд , Бензема видимо придут. Как раз 3 позиции.
Ответить
Главные новости
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
2
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
Вчера, 22:43
27
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
4
Стало известно, сколько Мостовой будет зарабатывать в «Локо»
Вчера, 21:36
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
Вчера, 20:46
10
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
Вчера, 20:29
4
Кубок России. «Краснодар» по пенальти победил «Факел»
Вчера, 20:12
6
Все новости
Все новости
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего на базу проституток
Вчера, 23:51
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
Вчера, 22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
Вчера, 22:26
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
Вчера, 22:14
2
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
4
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
Вчера, 21:43
2
Стало известно, сколько Мостовой будет зарабатывать в «Локо»
Вчера, 21:36
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
Вчера, 21:14
3
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
Вчера, 20:46
10
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
Вчера, 20:29
4
У «Краснодара» на старте сезона девять побед из девяти
Вчера, 20:19
2
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
Вчера, 19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
Вчера, 19:41
4
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
Вчера, 18:43
8
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
Вчера, 18:35
4
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
Вчера, 17:48
16
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
Вчера, 17:06
4
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
Вчера, 16:49
1
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
Вчера, 16:27
1
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
Вчера, 16:12
6
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
Вчера, 15:46
30
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
Вчера, 15:33
14
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
Вчера, 15:16
1
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
Вчера, 14:53
30
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
Вчера, 14:45
30
«Матч ТВ» покажет только две игры 7-го тура РПЛ
Вчера, 14:38
12
Батраков получил важное предупреждение
Вчера, 14:15
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+