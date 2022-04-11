Каррера: «Спартак» будет бороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне, если усилит 2-3 позиции»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил шансы московской команды вернуться в чемпионскую гонку РПЛ в сезоне-2022/23.
«Этот сезон практически позади. Надо использовать оставшиеся матчи в качестве подготовки к следующему. Ваноли может тестировать свои идеи.
Думаю, если удастся усилить две-три позиции, то «Спартак» будет бороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне. А в этом – «Зенит» уже чемпион», – сказал Каррера.
- После 24 туров «Спартак» идет на 9-м месте в таблице РПЛ.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – 22 очка.
Источник: Sport24