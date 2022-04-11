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Каррера: «Спартак» будет бороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне, если усилит 2-3 позиции»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил шансы московской команды вернуться в чемпионскую гонку РПЛ в сезоне-2022/23.

«Этот сезон практически позади. Надо использовать оставшиеся матчи в качестве подготовки к следующему. Ваноли может тестировать свои идеи.

Думаю, если удастся усилить две-три позиции, то «Спартак» будет бороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне. А в этом – «Зенит» уже чемпион», – сказал Каррера.

  • После 24 туров «Спартак» идет на 9-м месте в таблице РПЛ.
  • Отставание от лидирующего «Зенита» – 22 очка.

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Источник: Sport24

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Комментарии23
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    Рейтинг: +4200

    Красногорск_Фан 1 час назад

    Мбаппе, Холанд , Бензема видимо придут. Как раз 3 позиции.

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    Рейтинг: +95

    rzfxgsk 2 часа назад

    Безусловно... и не только Спартак... гегемония Зенита завершается...

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    Рейтинг: +1460

    Vitaga 2 часа назад

    тут надо усилить две позиции - заменить федуна и его жену

    2
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    Рейтинг: +24441

    vladimir-7 3 часа назад

    Каррера постоянно напоминает о себе и, в общем, о спартаке, надеясь на его приглашение Федуном в спартак.

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    Рейтинг: +293

    Guinnesss 4 часа назад

    Чемпионы ФНЛ будут

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    Рейтинг: +456

    Suvorov51 5 часов назад

    Не надо. бороться сбомжами они дутый щамьпиньон. это работа промгаза и судей. Великий Спартак выигрывает всегда честно и красиво и это было доказано в СССР и РОССИИ. а что выиграл бомжатник честно

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    Рейтинг: +14213

    ilichkadr > Suvorov51 4 часа назад

    "а что выиграл бомжатник честно"
    Чемпионат СССР 1984 года честно выиграл. Правда тогда бомжатником ещё не были. В ЧС со свиньями разошлись на равных (0:2, 3:2) а в кубке отымели поросят достойно (3:0).

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    Рейтинг: +4057

    Snek > Suvorov51 4 часа назад

    Особенно честно в 90-е, когда судьи тащили бромантановую банду к чемпионству, причём делали это настолько откровенно, что порой матчи выглядели как настоящее комедийное шоу. Единственные периоды, когда Спартак реально был очень сильным и не смотря на то, что я болельщик ЦСКА с раннего детства, мне Спартак в то время симпатизировал. Это Спартак Романцева в период 99-00 гг. и Спартак Карреры. Всё, остальное время в РПЛ Спартак был максимум крепким середняком с кучей скандалов и рофлов.

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    Рейтинг: +95

    rzfxgsk > Snek 2 часа назад

    в 90х Спартак был настоящим флагманом российского футбола (и в чемпионате и в еврокубках), это точно. Чего не скажешь о нынешнем "флагмане" с берегов Невы...в чемпионате из года в год тянут к чемпионству, а в еврокубках полнейший ноль (вот тебе и "флагман"), в последних 16 матчах ЛЧ всего одна победа и та над ноунеймом. А тот далекий и единственный всплеск с выигранным еврокубком показателем не является.. потому что флагман должен из года в год на высоком уровне играть и в чемпионате и в еврокубках..у Спартака такое постоянство было... потому что , повторюсь, он был настоящим флагманом российского футбола. жаль, что те блистательные спартаковские времена остались в прошлом, многие скучают по ним.. лишь Каррера слегка напомнил о них снова :)

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    Рейтинг: +151

    Novik38 5 часов назад

    Усилить 3 позиции. Зарема, Федун, и третья на выбор

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    Рейтинг: +6474

    Из Твери Леха 5 часов назад

    Все эти позиции в судейском корпусе? Опять намек на работу с судьями?

    3
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    Рейтинг: +13443

    NewLife 5 часов назад

    "....если усилит 2-3 позиции" - только если эти 2-3 позиции будут в руководстве Газпрома, все остальное наивные мечты.

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    Рейтинг: +1020

    Узб@гоеный 5 часов назад

    По этому поводу могу сказать одно: - Гыгыгы

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