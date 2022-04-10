Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
3 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»

Где смотреть «Реал» – «Челси»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 12 апреля

«Реал» и «Челси» сыграют в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

  • Игра состоится во вторник, 12 апреля.
  • Встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
  • Начало – в 22:00 по московскому времени.

Знаешь результат матча? Сделай бесплатную ставку и получи до 10 000 рублей

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Реал – Челси

  • Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Начало трансляции – в 21:45 мск.

Первая игра в Лондоне закончилась со счетом 3:1 в пользу «Реала». Карим Бензема сделал хет-трик.

Ставки на матч Челси – Реал

Коэффициенты Winline:

  • Победа «Реала» – 2.44
  • Ничья – 3.50
  • Победа «Челси» – 3.00

Новости по теме
Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

10.04.2022 23:19
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11