Где смотреть «Реал» – «Челси»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 12 апреля

«Реал» и «Челси» сыграют в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Игра состоится во вторник, 12 апреля.

Встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Начало – в 22:00 по московскому времени.

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Где смотреть онлайн-трансляцию матча Реал – Челси

Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Начало трансляции – в 21:45 мск.

Первая игра в Лондоне закончилась со счетом 3:1 в пользу «Реала». Карим Бензема сделал хет-трик.

Ставки на матч Челси – Реал

Коэффициенты Bettery: