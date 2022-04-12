Где смотреть «Реал» – «Челси»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 12 апреля

«Реал» и «Челси» сыграют в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.
- Игра состоится во вторник, 12 апреля.
- Встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
- Начало – в 22:00 по московскому времени.
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Где смотреть онлайн-трансляцию матча Реал – Челси
- Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Начало трансляции – в 21:45 мск.
Первая игра в Лондоне закончилась со счетом 3:1 в пользу «Реала». Карим Бензема сделал хет-трик.
Ставки на матч Челси – Реал
Коэффициенты Bettery:
- Победа «Реала» – 2.44
- Ничья – 3.50
- Победа «Челси» – 3.00
Источник: «Бомбардир»