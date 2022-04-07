«Манчестер Сити» финансировался правительственными структурами ОАЭ (Der Spiegel)

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал новое расследование о деятельности «Манчестер Сити».

Журналистам издания удалось выявить ряд серьезных нарушений со стороны английского клуба.

В частности, получен доступ к документам, подтверждающим финансирование «Сити» правительственными структурами Объединенных Арабских Эмиратов.

Также стало известно, что бывший главный тренер команды Роберто Манчини мог получать часть зарплаты по фиктивным документам. Итальянец в период работы в клубе числился консультантом «Аль-Джазиры» из Абу-Даби – столицы ОАЭ.

Кроме того, «Манчестер Сити» в 2013 году нарушил правила ФИФА в части трансферов несовершеннолетних игроков. Клуб купил у «Малаги» 14-летнего Браима Диаса за 360 тысяч евро, выплатив сумму через компанию Abu Dhabi United Group (ADUG), принадлежащую шейху Мансуру.