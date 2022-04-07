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Сборная Бразилии предлагает Гвардиоле контракт с зарплатой 12 миллионов в год (Marca)

Бразильская федерация футбола хочет назначить Хосепа Гвардиолу главным тренером национальной команды.

По информации Marca, в тренере «Ман Сити» видят преемника Тите, который покинет сборную Бразилии после ЧМ-2022.

Бразильская сторона уже связалась с Пере Гвардиолой, братом и агентом 51-летнего испанца. Хосепу предложили контракт до ЧМ-2026 включительно с зарплатой 12 миллионов евро в год после уплаты налогов.

  • Гвардиола тренирует «Ман Сити» с 2016 года.
  • Тите возглавил бразильскую сборную в тот же году.
  • Под его руководством команда выиграла Кубок Америки-2019.

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Источник: Marca

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07.04.2022 15:14
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