Гвардиола прокомментировал победу над «Лестером»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги гостевого матча 19-го тура АПЛ с «Лестером» (2:0).

«Наше настроение улучшилось. Во втором тайме было тяжело, соперники играли намного лучше. Нам не хватает сил, чтобы поддерживать уровень все 90 минут. Надеюсь, Новый год поможет нам прийти в норму.

Чтобы добиваться результатов, нужно что-то делать. В [сегодняшнем матче] было много хорошего, учитывая нашу ситуацию.

Мы не испытываем удовольствия [от этой победы], только облегчение. Мы делали невероятные вещи в течение многих лет. Этот результат не самый лучший», – сказал Гвардиола.