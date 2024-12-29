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    Гвардиола прокомментировал победу над «Лестером»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги гостевого матча 19-го тура АПЛ с «Лестером» (2:0).

    «Наше настроение улучшилось. Во втором тайме было тяжело, соперники играли намного лучше. Нам не хватает сил, чтобы поддерживать уровень все 90 минут. Надеюсь, Новый год поможет нам прийти в норму.

    Чтобы добиваться результатов, нужно что-то делать. В [сегодняшнем матче] было много хорошего, учитывая нашу ситуацию.

    Мы не испытываем удовольствия [от этой победы], только облегчение. Мы делали невероятные вещи в течение многих лет. Этот результат не самый лучший», – сказал Гвардиола.

    • Голы в этом матче забили Савиньо на 21-й минуте и Эрлинг Холанд на 74-й.
    • «Манчестер Сити» занимает в АПЛ 5-е место с 31 очком после 19 матчей. «Лестер» идет 18-м с 14 баллами.

    Источник: Sky Sports

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    29.12.2024 22:54
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