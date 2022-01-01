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Роналду – о завершении карьеры: «Приму решение, когда захочу»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборная Португалии Криштиану Роналду высказался о возможном завершении карьеры.

«Я получаю удовольствие от футбола и по-прежнему чувствую себя полезным для клуба и сборной. Я приму решение [о завершении карьеры], когда захочу.

Если мне захочется продолжать играть, я продолжу. Если не буду чувствовать желания – больше не буду играть», – сказал Роналду.

  • Контракт Роналду с «МЮ» рассчитан до июня 2023 года.
  • После возвращения в «Юнайтед» форвард забил 18 голов и сделал 3 ассиста в 32 матчах.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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