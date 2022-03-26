Месси: «После ЧМ-2022 мне придется многое переосмыслить»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси высказался о своем будущем в сборной Аргентины.

«Я думаю о том, что ждет нас сейчас. После ЧМ-2022 мне придется многое переосмыслить. Все зависит от того, насколько хорошо он пройдет. Будем надеяться, что все сложится наилучшим образом», – сказал 34-летний футболист.

Месси выступает за аргентинскую сборную с 2005 года.

Он забил 80 голов в 158 матчах. Это бомбардирский рекорд в истории команды.

В прошлом году форвард впервые в карьере выиграл Кубок Америки.

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