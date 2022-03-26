Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
2 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
3 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016

Месси: «После ЧМ-2022 мне придется многое переосмыслить»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси высказался о своем будущем в сборной Аргентины.

«Я думаю о том, что ждет нас сейчас. После ЧМ-2022 мне придется многое переосмыслить. Все зависит от того, насколько хорошо он пройдет. Будем надеяться, что все сложится наилучшим образом», – сказал 34-летний футболист.

  • Месси выступает за аргентинскую сборную с 2005 года.
  • Он забил 80 голов в 158 матчах. Это бомбардирский рекорд в истории команды.
  • В прошлом году форвард впервые в карьере выиграл Кубок Америки.

Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку

Новости по теме
Аргентина не проигрывает более 12 лет в матчах, когда забивает Месси
Месси забил впервые с 6 февраля. Безголевая серия насчитывала 7 игр 1
Платини: «Месси уже никогда не будет играть так, как 5-6 лет назад» 1
Источник: Marca

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:19
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +14072

    ilichkadr 2 часа назад

    Мысль одна - пора на пенсию.

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11