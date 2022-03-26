Месси: «После ЧМ-2022 мне придется многое переосмыслить»

Мысль одна - пора на пенсию.
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси высказался о своем будущем в сборной Аргентины.
«Я думаю о том, что ждет нас сейчас. После ЧМ-2022 мне придется многое переосмыслить. Все зависит от того, насколько хорошо он пройдет. Будем надеяться, что все сложится наилучшим образом», – сказал 34-летний футболист.
- Месси выступает за аргентинскую сборную с 2005 года.
- Он забил 80 голов в 158 матчах. Это бомбардирский рекорд в истории команды.
- В прошлом году форвард впервые в карьере выиграл Кубок Америки.
Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку