В Англии недовольны показом кубка страны в России. FA попросила приостановить сделку

Футбольная ассоциация Англии (FA) недовольна трансляцией матчей Кубка Англии в России.

По информации Daily Mail, в ассоциации были возмущены тем, что все матчи 1/4 финала турнира показали в России в прямом эфире. В FA также опасаются, что в России покажут ближайшие товарищеские матчи сборной Англии.

FA не могла повлиять на трансляцию матчей Кубка Англии, так как права на показ турнира в России уже были проданы компанией IMG.

Организация провела переговоры с IMG и попросила приостановить сделку о продаже прав в Россию. В IMG эту информацию подтвердили.

Матчи Кубка Англии в России транслирует «Матч ТВ».

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