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В Англии недовольны показом кубка страны в России. FA попросила приостановить сделку

Футбольная ассоциация Англии (FA) недовольна трансляцией матчей Кубка Англии в России.

По информации Daily Mail, в ассоциации были возмущены тем, что все матчи 1/4 финала турнира показали в России в прямом эфире. В FA также опасаются, что в России покажут ближайшие товарищеские матчи сборной Англии.

FA не могла повлиять на трансляцию матчей Кубка Англии, так как права на показ турнира в России уже были проданы компанией IMG.

Организация провела переговоры с IMG и попросила приостановить сделку о продаже прав в Россию. В IMG эту информацию подтвердили.

  • Матчи Кубка Англии в России транслирует «Матч ТВ».

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Источник: Daily Mail

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Комментарии12
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    Рейтинг: +10

    aziko 22 минуты назад

    Рашисты скоро вам и кислород перекроют. Хай ******.
    Слава Украине.

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    Рейтинг: +910

    mama1991 50 минут назад

    напугали ветряными мельницами)))) в тырнете в full абдул в жopu вдул hd качестве все есть

    0
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    Рейтинг: +5006

    AtticusFinch 1 час назад

    В FA также опасаются, что в России покажут ближайшие товарищеские матчи сборной Англии. Ахахахааха - я не могу с этих дебилов))

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +2224

    andrej-lucevich 1 час назад

    вот какие они гондурасы

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +2161

    Аристократ Олжик > andrej-lucevich 1 час назад

    Не обижай Гондурас и не стесняйся слова пи..рас

    0
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    Рейтинг: +14026

    ilichkadr 1 час назад

    Бабло возвращайте, тогда и не будет показа турнира в России. От предоплаты на будущее тоже не откажемся............

    1
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    Рейтинг: +16327

    Garrincha58 2 часа назад

    насра...ь на этот гов..о кубок

    4
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    Рейтинг: +14867

    житель СПб 2 часа назад

    Вообще охренели... А начать с того, чтобы вернуть вывезенный преступно российский золотой запас - они не хотят? А то, что Эта английская футбольная лига в значительной степени финансируется на российские деньги - это тоже ничего не значит? "Самостоятельность" подростка. Я самостоятельный от родителей - но деньги родители пусть мне дают...

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    Рейтинг: +26554

    Боцман59rus > житель СПб 1 час назад

    _ так и нарываются на закрытие Российского воздушного пространства, для своих линий, видимо есть желание махнуть через сев. полюс

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    Рейтинг: +14026

    ilichkadr > Боцман59rus 1 час назад

    Надо надо, чтобы англосаксы рванули на велосипедах через Северный полюс по коридору, обозначенному МО РФ,

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    Рейтинг: +6897

    R_a_i_n > Боцман59rus 27 минут назад

    В смысле?? А разве мы не закрыли еще?

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    Рейтинг: +12960

    Fusballer 2 часа назад

    Да и нафиг нужна эта унылота.

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