⚡ Примера. «Реал» проиграл дома «Барселоне» – 0:4

«Барселона» разгромила «Реал» в гостевом матче 29-го тура Примеры – 4:0.

Дубль сделал Пьер-Эмерик Обамеянг, еще по голу забили Рональд Араухо и Ферран Торрес.

Это первая победа каталонской команды над «Реалом» за семь последних игр.

«Барса» набрала 54 очка и занимает третье место в таблице, «Реал» идет первым (66 очков).

Испания. Примера. 29-й тур

Реал – Барселона – 0:4 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Обамеянг, 29; 0:2 – Араухо, 38; 0:3 – Торрес, 47; 0:4 – Обамеянг, 53.

Реал: Куртуа, Начо (Васкес, 63), Алаба, Милитао, Карвахаль (Диас, 46), Каземиро, Кроос (Камавинга, 46), Модрич, Вальверде, Винисиус, Родриго (Асенсио, 63).

Барселона: тер Штеген, Альба (Алвес, 86), Гарсия, Пике, Араухо, Педри (Нико, 86), Бускетс, Ф. де Йонг (Гави, 71), Торрес, Обамеянг (Депай, 71), Дембеле.

Предупреждения: Кроос, 22; Модрич, 63; Камавинга, 82; Васкес, 88 – де Йонг, 26; Бускетс, 31; Альба, 74; Нико, 88.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

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