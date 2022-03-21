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⚡ Примера. «Реал» проиграл дома «Барселоне» – 0:4

21 марта 2022, 00:52
28

«Барселона» разгромила «Реал» в гостевом матче 29-го тура Примеры – 4:0.

Дубль сделал Пьер-Эмерик Обамеянг, еще по голу забили Рональд Араухо и Ферран Торрес.

Это первая победа каталонской команды над «Реалом» за семь последних игр.

«Барса» набрала 54 очка и занимает третье место в таблице, «Реал» идет первым (66 очков).

Испания. Примера. 29-й тур

Реал – Барселона – 0:4 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Обамеянг, 29; 0:2 – Араухо, 38; 0:3 – Торрес, 47; 0:4 – Обамеянг, 53.

Реал: Куртуа, Начо (Васкес, 63), Алаба, Милитао, Карвахаль (Диас, 46), Каземиро, Кроос (Камавинга, 46), Модрич, Вальверде, Винисиус, Родриго (Асенсио, 63).

Барселона: тер Штеген, Альба (Алвес, 86), Гарсия, Пике, Араухо, Педри (Нико, 86), Бускетс, Ф. де Йонг (Гави, 71), Торрес, Обамеянг (Депай, 71), Дембеле.

Предупреждения: Кроос, 22; Модрич, 63; Камавинга, 82; Васкес, 88 – де Йонг, 26; Бускетс, 31; Альба, 74; Нико, 88.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

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Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Барселона
Комментарии (28)
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DeStar
1647813309
ну что , позорище, я примерно этого и ждал это игра - важнейшая для барсы в сезоне, так как остальное все уже слили, потому мотивация была запредельная А дырявая защита реально это нечто, а без бензема рассчитывать что реал забьёт больше барсы - смешно думал все же будет 0-2 до начала матча.. ну как есть
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Lipatoff
1647813413
Собаки лают, караван идёт... Барселона больше, чем клуб... если раз##бывает,то по красоте
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Lipatoff
1647813597
Спасибо Барса, сегодня пукан им разорвали
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Venom888
1647815634
Я все таки надеялся на камбэк как в ЛЧ, но здесь без Бензема наверное реально сложно было что то поменять. Винисиус еще не обладает таким характером. Когда был лидер Роналдо, то его мог заменять как раз Бензема, а сейчас это некому сделать, увы и ах...
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житель СПб
1647815909
Барселона возвращается?! Отличная новость.
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SpartakMoskwa
1647821960
В этом матче Барса тотально уничтожила Реал, ни единого шанса не оставила Реалу,омоложение пошло на пользу Барсе, и такое будет ждать в ближайшее время, все таки лидеры не вечные Бензема Модрич уже не вытягивают. Сейчас в футболе смена поколений, первая Барса потом Реал будет и Ювентус на подходе, и Баварию такое ждёт
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Yellow 91
1647835671
Реал Не "проиграл", а "РАЗГРОМНО ПРОДУЛ". Видимо заголовок писал болельщик реала.
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portero
1647839782
Хави молодец!!! Барса возрождается потихоньку..
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zigbert
1647842383
Кто бы мог подумать. Барселону с победой и качественной игрой!
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JTherry
1647845058
что и говорить, неожиданный результат, после пяти побед в эль классико, влететь 0:4... в Ла Лиге, впрочем, ничего не изменится, Реал в этом сезоне будет чемпионом, и Барса ему не конкурент...
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