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⚡ Примера. «Реал» проиграл дома «Барселоне» – 0:4

«Барселона» разгромила «Реал» в гостевом матче 29-го тура Примеры – 4:0.

Дубль сделал Пьер-Эмерик Обамеянг, еще по голу забили Рональд Араухо и Ферран Торрес.

Это первая победа каталонской команды над «Реалом» за семь последних игр.

«Барса» набрала 54 очка и занимает третье место в таблице, «Реал» идет первым (66 очков).

Испания. Примера. 29-й тур

Реал – Барселона – 0:4 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Обамеянг, 29; 0:2 – Араухо, 38; 0:3 – Торрес, 47; 0:4 – Обамеянг, 53.

Реал: Куртуа, Начо (Васкес, 63), Алаба, Милитао, Карвахаль (Диас, 46), Каземиро, Кроос (Камавинга, 46), Модрич, Вальверде, Винисиус, Родриго (Асенсио, 63).

Барселона: тер Штеген, Альба (Алвес, 86), Гарсия, Пике, Араухо, Педри (Нико, 86), Бускетс, Ф. де Йонг (Гави, 71), Торрес, Обамеянг (Депай, 71), Дембеле.

Предупреждения: Кроос, 22; Модрич, 63; Камавинга, 82; Васкес, 88 – де Йонг, 26; Бускетс, 31; Альба, 74; Нико, 88.

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Турнирная таблица Примеры

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Источник: «Бомбардир»

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Сегодня, 00:52
Комментарии7
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    Рейтинг: +14849

    житель СПб 36 минут назад

    Барселона возвращается?! Отличная новость.

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    Рейтинг: +171

    Venom888 41 минуту назад

    Я все таки надеялся на камбэк как в ЛЧ, но здесь без Бензема наверное реально сложно было что то поменять. Винисиус еще не обладает таким характером.

    Когда был лидер Роналдо, то его мог заменять как раз Бензема, а сейчас это некому сделать, увы и ах...

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    Рейтинг: +351

    Lipatoff 1 час назад

    Спасибо Барса, сегодня пукан им разорвали

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    Рейтинг: +351

    Lipatoff 1 час назад

    Собаки лают, караван идёт... Барселона больше, чем клуб... если раз##бывает,то по красоте

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    Рейтинг: +80

    Sergicious > Lipatoff 30 минут назад

    Ага, если вылетите с ЛЕ, то сезон без трофеев будет. Нормас караван домчит. Фанаты барсы в основном сборище людей, которые когда впервые начинали смотреть футбол, то её выбирали, потому что других клубов пока не знали). Самое смешное , что когда Барсе плохо , все её жалеют, как маленького ребёнка и начинают пятую точку подтирать, когда проваливаются другие клубы их так не жалеют, даже наоборот больше хейтят. Когда Реал поднимет чемпионство в конце сезона, об этой игре уже никто не вспомнит)

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    Рейтинг: +141

    Nikoo > Sergicious 6 минут назад

    Это Разгром а не просто какая-то игра. Все же помнят 6-2, 5-0,4-0, 5-1. Так что не гавкай) вас изнасиловали опять)

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    Рейтинг: +11539

    DeStar 1 час назад

    ну что , позорище, я примерно этого и ждал
    это игра - важнейшая для барсы в сезоне, так как остальное все уже слили, потому мотивация была запредельная
    А дырявая защита реально это нечто, а без бензема рассчитывать что реал забьёт больше барсы - смешно
    думал все же будет 0-2 до начала матча.. ну как есть

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