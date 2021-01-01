«Сити» сыграет с «Ливерпулем» в 1/2 финала Кубка Англии, «Челси» – с «Кристал Пэлас»

Стали известны полуфиналисты Кубка Англии сезона-2021/22.
Кубок Англии. 1/2 финала
Игры пройдут в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 16 и 17 апреля.
Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей на ставку на матч Реал – Барселона
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Стали известны полуфиналисты Кубка Англии сезона-2021/22.
Кубок Англии. 1/2 финала
Игры пройдут в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 16 и 17 апреля.
Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей на ставку на матч Реал – Барселона