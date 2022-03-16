Матыцин: «Отстранение российских команд – временное. ФИФА и УЕФА заинтересованы в российском футболе»

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал решение ФИФА и УЕФА отстранить российские клубы и сборные от международных соревнований.

— Крымский футбольный союз уже восемь лет «отрезан» от РФС из-за запрета УЕФА. Не последует ли для России наказания со стороны международных футбольных организаций?

— Для начала должно быть принято решение, выработана концепция, а уже потом начнем взаимодействовать с ФИФА и УЕФА. Я абсолютно уверен, что и ФИФА, и УЕФА заинтересованы в российском футболе, а нынешние принятые меры по отстранению сборных и клубов являются временными.

Надеюсь, международные федерации с пониманием отнесутся к инициативе РФС по переформатированию соревнований. Думаю, что ни у кого нет задачи убить российский футбол или какой-либо другой вид спорта в нашей стране.

В любом случае, мы должны исходить из собственных ресурсов как самодостаточная и мощная спортивная держава.

«Спартак» исключили из 1/8 финала Лиги Европы.

Российскую сборную убрали из числа участников стыков отбора ЧМ-2022.

УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

Игра: узнаешь 10 футболистов из РПЛ по фото?