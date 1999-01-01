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Матыцин: «Отстранение российских команд – временное. ФИФА и УЕФА заинтересованы в российском футболе»

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал решение ФИФА и УЕФА отстранить российские клубы и сборные от международных соревнований.

— Крымский футбольный союз уже восемь лет «отрезан» от РФС из-за запрета УЕФА. Не последует ли для России наказания со стороны международных футбольных организаций?

— Для начала должно быть принято решение, выработана концепция, а уже потом начнем взаимодействовать с ФИФА и УЕФА. Я абсолютно уверен, что и ФИФА, и УЕФА заинтересованы в российском футболе, а нынешние принятые меры по отстранению сборных и клубов являются временными.

Надеюсь, международные федерации с пониманием отнесутся к инициативе РФС по переформатированию соревнований. Думаю, что ни у кого нет задачи убить российский футбол или какой-либо другой вид спорта в нашей стране.

В любом случае, мы должны исходить из собственных ресурсов как самодостаточная и мощная спортивная держава.

  • «Спартак» исключили из 1/8 финала Лиги Европы.
  • Российскую сборную убрали из числа участников стыков отбора ЧМ-2022.
  • УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

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Источник: «Матч ТВ»

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