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Вице-президент «Барсы» – о Холанде: «Сумма трансфера превышает наши возможности»

«Барселона» не может позволить себе покупку форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Об этом сообщил вице-президент клуба по экономическим вопросам Эдуард Ромеу.

«Это зависит не от меня, но мы говорим о суммах, которые превышают наши возможности.

Мы не могли никого подписывать зимой, но у нас получилось. Сотрудники клуба очень хорошо поработали», – сказал Ромеу.

  • По информации AS, Холанд занимается покупкой дома в Испании.
  • «Барса» – единственный клуб Примеры с отрицательным потолком зарплат.
  • Команда идет на 3-м месте в чемпионате.

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Источник: Sport.es

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Комментарии2
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    Рейтинг: +11141

    BRO_football 1 час назад

    Возможности? В Барселоне забыли, как совсем недавно клуб был на грани банкротства, до такого банкротства, что даже Месси пришлось отпустить, чтобы зарплату ему не платить. А теперь у Барселоны вновь много денег и она нацелилась на Холанда?

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    Рейтинг: +333

    Lipatoff 1 час назад

    Как я рад, вообще не формат

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