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  • Вице-президент «Барсы» – о Холанде: «Сумма трансфера превышает наши возможности»

Вице-президент «Барсы» – о Холанде: «Сумма трансфера превышает наши возможности»

16 марта 2022, 00:10
3

«Барселона» не может позволить себе покупку форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Об этом сообщил вице-президент клуба по экономическим вопросам Эдуард Ромеу.

«Это зависит не от меня, но мы говорим о суммах, которые превышают наши возможности.

Мы не могли никого подписывать зимой, но у нас получилось. Сотрудники клуба очень хорошо поработали», – сказал Ромеу.

  • По информации AS, Холанд занимается покупкой дома в Испании.
  • «Барса» – единственный клуб Примеры с отрицательным потолком зарплат.
  • Команда идет на 3-м месте в чемпионате.

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Источник: Sport.es
Испания. Примера Барселона Холанд Эрлинг
Комментарии (3)
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Lipatoff
1647379687
Как я рад, вообще не формат
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BRO_football
1647379872
Возможности? В Барселоне забыли, как совсем недавно клуб был на грани банкротства, до такого банкротства, что даже Месси пришлось отпустить, чтобы зарплату ему не платить. А теперь у Барселоны вновь много денег и она нацелилась на Холанда?
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jek718875
1647416941
Такого добра нэ надо, он хрустальный
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