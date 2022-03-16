Вице-президент «Барсы» – о Холанде: «Сумма трансфера превышает наши возможности»

«Барселона» не может позволить себе покупку форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Об этом сообщил вице-президент клуба по экономическим вопросам Эдуард Ромеу.

«Это зависит не от меня, но мы говорим о суммах, которые превышают наши возможности.

Мы не могли никого подписывать зимой, но у нас получилось. Сотрудники клуба очень хорошо поработали», – сказал Ромеу.

По информации AS, Холанд занимается покупкой дома в Испании.

«Барса» – единственный клуб Примеры с отрицательным потолком зарплат.

Команда идет на 3-м месте в чемпионате.

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