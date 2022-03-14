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«Барса» – единственный клуб Примеры с отрицательным потолком зарплат

Примера произвела перерасчет лимита зарплат на сезон-2021/22 для команд первого и второго дивизионов Испании после закрытия зимнего трансферного окна.

В рейтинге лидирует «Реал», который может тратить на заработную плату для своих футболистов 739 миллионов евро.

«Барселона» – единственный клуб с отрицательным потолком зарплат, который составляет минус 144,35 миллиона евро. Во второй части сезона «Барсе» нужно уменьшить расход на зарплаты на эту сумму.

Если команда заканчивает сезон с превышением предела заработной платы, к ней будут применены санкции в следующем сезоне. Клуб сможет тратить не более четверти от заработанных средств.

  • «Барса» идет на 3-м месте в РПЛ.
  • Отставание от лидирующего «Реала» – 12 очков.

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Источник: AS

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