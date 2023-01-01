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Матч «Лилль» – «Челси» состоится. Лицензия лондонцев действительна и для матчей в Англии, и для еврокубков

В УЕФА заявили, что ответный матч 1/8 финала ЛЧ «Лилль»«Челси» состоится согласно расписанию, сообщает RMC Sport.

Санкции, введенные Евросоюзом против Романа Абрамовича, не помешают проведению игры. Лицензия, выданная «Челси» властями Великобритании, действительна и для матчей еврокубков.

В случае выхода в 1/4 финала «Челси», скорее всего, не получит призовые в размере 1,8 миллиона евро. Эта сумма будет заморожена британским правительством.

  • «Челси» может не доиграть сезон.
  • Матч с «Лиллем» должен состояться завтра, 16 марта.

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Источник: RMC Sport

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Комментарии1
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    Рейтинг: +271

    russkiisergei 1 час назад

    Походу после украины надо в лондон выезжать

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