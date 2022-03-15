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  • Матч «Лилль» – «Челси» может не состояться из-за санкций Евросоюза против Абрамовича

Матч «Лилль» – «Челси» может не состояться из-за санкций Евросоюза против Абрамовича

15 марта 2022, 20:23
6

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Лиллем» и «Челси» может не состояться, сообщает L’Equipe.

Причина – санкции, введенные Евросоюзом в отношении владельца клуба Романа Абрамовича. Юристы «Челси», УЕФА и Европейский совет осведомлены о риске отмены матча.

После введения санкций против Абрамовича со стороны Великобритании «Челси» получил специальную лицензию для игры в АПЛ, которая позволила клубу продолжить спортивную деятельность.

Для проведения матча во Франции лондонцам потребуется такая же лицензия, выданная Евросоюзом. Французские власти могут выдать лицензию «Челси» из уважения к обязательствам перед УЕФА и ради спортивной справедливости.

  • «Челси» может не доиграть сезон.
  • Матч с «Лиллем» должен состояться завтра, 16 марта.

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Источник: L’Equipe
Лига чемпионов Челси Лилль Абрамович Роман
Комментарии (6)
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portero
1647365979
евро пи..сы....
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Кузьмич на трибуне
1647366821
СШП должны уже принять меры против саудитов, за то что они(саудиты) не поддержали санкции против России, а самое главное, что отказали Штатам Пи,,досии в дешевой нефти. Пора накладывать санкции на МанСити.
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Bozigit
1647366871
Какой позор
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Кузьмич на трибуне
1647367211
Там кстати ещё Ньюкасл под санкции может попасть, Алишер Усманов тоже в списках . Кроме того ещё и Монако принадлежит Рыболовлеву. Как бы на них не наложили Штаты свои грязные лапы. Штатам ведь не нас нужно наказать, а Европу опустить под плинтус.
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Oldtrafford83
1647411681
власти могут выдать лицензию «Челси» из уважения к обязательствам перед УЕФА и ради спортивной справедливости. - Смешная шутка, а чего они вспомнили вдруг про спортивную справедливость, уроды лицемерные!!!
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zigbert
1647430317
До такого не дойдет. Лицензию выдадут.
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