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Матч «Лилль» – «Челси» может не состояться из-за санкций Евросоюза против Абрамовича

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Лиллем» и «Челси» может не состояться, сообщает L’Equipe.

Причина – санкции, введенные Евросоюзом в отношении владельца клуба Романа Абрамовича. Юристы «Челси», УЕФА и Европейский совет осведомлены о риске отмены матча.

После введения санкций против Абрамовича со стороны Великобритании «Челси» получил специальную лицензию для игры в АПЛ, которая позволила клубу продолжить спортивную деятельность.

Для проведения матча во Франции лондонцам потребуется такая же лицензия, выданная Евросоюзом. Французские власти могут выдать лицензию «Челси» из уважения к обязательствам перед УЕФА и ради спортивной справедливости.

  • «Челси» может не доиграть сезон.
  • Матч с «Лиллем» должен состояться завтра, 16 марта.

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Источник: L’Equipe

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Комментарии5
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    Рейтинг: +3614

    Кузьмич на трибуне 1 час назад

    Там кстати ещё Ньюкасл под санкции может попасть, Алишер Усманов тоже в списках . Кроме того ещё и Монако принадлежит Рыболовлеву. Как бы на них не наложили Штаты свои грязные лапы. Штатам ведь не нас нужно наказать, а Европу опустить под плинтус.

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    Рейтинг: +1579

    Bozigit 2 часа назад

    Какой позор

    2
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    Рейтинг: +3614

    Кузьмич на трибуне 2 часа назад

    СШП должны уже принять меры против саудитов, за то что они(саудиты) не поддержали санкции против России, а самое главное, что отказали Штатам Пи,,досии в дешевой нефти. Пора накладывать санкции на МанСити.

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    Рейтинг: +4543

    Бомбардиръ 2 часа назад

    Мировая содомия до сих пор пребывает в бешенстве от русского щелчка по её носу.

    5
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    Рейтинг: +60148

    portero 2 часа назад

    евро пи..сы....

    2
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