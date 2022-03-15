Матч «Лилль» – «Челси» может не состояться из-за санкций Евросоюза против Абрамовича

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Лиллем» и «Челси» может не состояться, сообщает L’Equipe.

Причина – санкции, введенные Евросоюзом в отношении владельца клуба Романа Абрамовича. Юристы «Челси», УЕФА и Европейский совет осведомлены о риске отмены матча.

После введения санкций против Абрамовича со стороны Великобритании «Челси» получил специальную лицензию для игры в АПЛ, которая позволила клубу продолжить спортивную деятельность.

Для проведения матча во Франции лондонцам потребуется такая же лицензия, выданная Евросоюзом. Французские власти могут выдать лицензию «Челси» из уважения к обязательствам перед УЕФА и ради спортивной справедливости.

«Челси» может не доиграть сезон.

Матч с «Лиллем» должен состояться завтра, 16 марта.

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