«Я россиянин и горжусь этим». Лунев объявил об уходе из инстаграма

Вратарь «Байера» Андрей Лунев сообщил о своем уходе из инстаграма.

«В связи с недавним сообщением от компании Meta по идеологическим соображениям считаю невозможным более иметь и вести здесь аккаунт. Прошу отнестись с пониманием к моему решению. Очень жаль, что так получилось.

Я в первую очередь россиянин и горжусь этим. Я люблю свою Родину», – написал Лунев.

Лунев перешел в «Байер» из «Зенита» летом 2021 года.

Он не провел ни одного матча за клуб в Бундеслиге.

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