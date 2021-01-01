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«Я россиянин и горжусь этим». Лунев объявил об уходе из инстаграма

Вратарь «Байера» Андрей Лунев сообщил о своем уходе из инстаграма.

«В связи с недавним сообщением от компании Meta по идеологическим соображениям считаю невозможным более иметь и вести здесь аккаунт. Прошу отнестись с пониманием к моему решению. Очень жаль, что так получилось.

Я в первую очередь россиянин и горжусь этим. Я люблю свою Родину», – написал Лунев.

  • Лунев перешел в «Байер» из «Зенита» летом 2021 года.
  • Он не провел ни одного матча за клуб в Бундеслиге.

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Источник: инстаграм Андрея Лунева

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Сегодня, 17:33
Комментарии10
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    Рейтинг: +1197

    стоп кран 17 минут назад

    Я россиянин и горжусь этим========А че так громко кричать об уходе ? Роскомнадзор обьявил о закрытии инстаграмма с 14 марта.Не ушел бы, так тебя бы ушли. До этого фейсбук и твиттер закрыли, что то никто не кричал тогда о том, что он россиянин. Вот скоро Ютуб в России закроют. Ждать ли по этому поводу футболистов, напоминающих о своем гражданстве ?

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    Рейтинг: +2362

    acor94 > стоп кран 15 минут назад

    Так он же в Германии живёт, кто ему там закроет его?)

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    Рейтинг: +14885

    KLIM777 > стоп кран 3 минуты назад

    он подчеркнул для дебилов, что он на кую крутил ваши западные соцсети и ценности

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    Рейтинг: +171

    Stavr007 > KLIM777 3 минуты назад

    и до сих пор не разорвал контракт с байером, хмм

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    Рейтинг: +509

    Suvorov51 25 минут назад

    Даааа. это многово стоит. держись. и удачи тебе.

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    Рейтинг: +171

    Stavr007 46 минут назад

    его закрывают, чего уходить оттуда, куда не зайдешь завтра без впн ? пхахах

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    Рейтинг: +14

    Translucent > Stavr007 29 минут назад

    Он вообще то в Германии находится, а там его не закрывают. К чему вот это твое пхахаха?

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    Рейтинг: +2654

    СуперПАВ9 > Stavr007 22 минуты назад

    Закрывают в россии в германии будет работать

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    Рейтинг: +171

    Stavr007 > Translucent 3 минуты назад

    в том, что зачем заниматься какой то показухой, как много инста потеряла от ухода теленка андрюши

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    Рейтинг: +2654

    СуперПАВ9 50 минут назад

    Малодец Андрей

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