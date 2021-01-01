«Я россиянин и горжусь этим». Лунев объявил об уходе из инстаграма

Я россиянин и горжусь этим========А че так громко кричать об уходе ? Роскомнадзор обьявил о закрытии инстаграмма с 14 марта.Не ушел бы, так тебя бы ушли. До этого фейсбук и твиттер закрыли, что то никто не кричал тогда о том, что он россиянин. Вот скоро Ютуб в России закроют. Ждать ли по этому поводу футболистов, напоминающих о своем гражданстве ?
Вратарь «Байера» Андрей Лунев сообщил о своем уходе из инстаграма.
«В связи с недавним сообщением от компании Meta по идеологическим соображениям считаю невозможным более иметь и вести здесь аккаунт. Прошу отнестись с пониманием к моему решению. Очень жаль, что так получилось.
Я в первую очередь россиянин и горжусь этим. Я люблю свою Родину», – написал Лунев.
- Лунев перешел в «Байер» из «Зенита» летом 2021 года.
- Он не провел ни одного матча за клуб в Бундеслиге.
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