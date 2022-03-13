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  • «Я россиянин и горжусь этим». Лунев объявил об уходе из инстаграма

«Я россиянин и горжусь этим». Лунев объявил об уходе из инстаграма

13 марта 2022, 17:33
13

Вратарь «Байера» Андрей Лунев сообщил о своем уходе из инстаграма.

«В связи с недавним сообщением от компании Meta по идеологическим соображениям считаю невозможным более иметь и вести здесь аккаунт. Прошу отнестись с пониманием к моему решению. Очень жаль, что так получилось.

Я в первую очередь россиянин и горжусь этим. Я люблю свою Родину», – написал Лунев.

  • Лунев перешел в «Байер» из «Зенита» летом 2021 года.
  • Он не провел ни одного матча за клуб в Бундеслиге.

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Источник: инстаграм Андрея Лунева
Германия. Бундеслига Байер Лунев Андрей
Комментарии (13)
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Stavr007
1647182313
его закрывают, чего уходить оттуда, куда не зайдешь завтра без впн ? пхахах
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Dominator777
1647186005
Многие, комментирующие этот пост не понимают того, что Лунев сообщил о своем уходе из инстаграма не потому что он ушел из этой социальной сети, а потому, что там появились враждебные для РОССИЯН призывы и он, как истинный РОССИЯНИН положил на инстаграм с "пробором".
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BarStep
1647187210
Уважаю парня!!! Молодчина! К стати я тоже, по тем же причинам покинул эту профашистскую платформу...
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ВетеR
1647194999
Знатный высер )
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adekvat0726
1647195446
А вот мне наоборот стыдно, что я россиянин
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