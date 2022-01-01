Фанаты «ПСЖ»: «Мы разочарованы. Команда – кучка звезд. Нужна полная реорганизация клуба»

Во парижане раздухарились, раньше крохи со стола за Лионом и Бордо подбирали, а теперь королями мира себя почуствовали, которым все обязаны.
Болельщики «ПСЖ» выступили с заявлением после вылета из плей-офф Лиги чемпионов. В 1/8 финала французы уступили «Реалу».
«Произошло неприемлемое и неизбежное разочарование. Ваша команда – кучка звезд, которые едва взаимодействуют друг с другом. Тренер явно не принимает решения.
Мы знаем, чем обязаны президенту Нассеру Аль-Хелайфи. Нам также ясно, что он не подходит для этой работы. Нынешняя ситуация требует полной реорганизации на всех уровнях. Нужны крупномасштабные изменения», – заявили фанаты парижан.
- «ПСЖ» лидирует в Лиге 1.
- Аль-Хелайфи после вылета из Лиги чемпионов был вызван владельцами «ПСЖ» в Катар.
- За время владения «ПСЖ» катарцами клуб в лучшем случае доходил до финала Лиги чемпионов.
Джикия или Головин? Отгадайте футболистов и получите денежный бонус