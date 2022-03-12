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  • Фанаты «ПСЖ»: «Мы разочарованы. Команда – кучка звезд. Нужна полная реорганизация клуба»

Фанаты «ПСЖ»: «Мы разочарованы. Команда – кучка звезд. Нужна полная реорганизация клуба»

12 марта 2022, 19:15
4

Болельщики «ПСЖ» выступили с заявлением после вылета из плей-офф Лиги чемпионов. В 1/8 финала французы уступили «Реалу».

«Произошло неприемлемое и неизбежное разочарование. Ваша команда – кучка звезд, которые едва взаимодействуют друг с другом. Тренер явно не принимает решения.

Мы знаем, чем обязаны президенту Нассеру Аль-Хелайфи. Нам также ясно, что он не подходит для этой работы. Нынешняя ситуация требует полной реорганизации на всех уровнях. Нужны крупномасштабные изменения», – заявили фанаты парижан.

  • «ПСЖ» лидирует в Лиге 1.
  • Аль-Хелайфи после вылета из Лиги чемпионов был вызван владельцами «ПСЖ» в Катар.
  • За время владения «ПСЖ» катарцами клуб в лучшем случае доходил до финала Лиги чемпионов.

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Источник: GFFN
Франция. Лига 1 ПСЖ
Комментарии (4)
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Loko_Roma
1647103046
Псж этот как зенит, у себя короли, в еврокубках обоссаные лапти
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Bozigit
1647107702
100 согласен. Музей восковых фигур
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Красногорск_Фан
1647112320
Самое время купить челси
Ответить
zigbert
1647157742
Конечно надо что то менять и в первую очередь тренера.
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