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Фанаты «ПСЖ»: «Мы разочарованы. Команда – кучка звезд. Нужна полная реорганизация клуба»

Болельщики «ПСЖ» выступили с заявлением после вылета из плей-офф Лиги чемпионов. В 1/8 финала французы уступили «Реалу».

«Произошло неприемлемое и неизбежное разочарование. Ваша команда – кучка звезд, которые едва взаимодействуют друг с другом. Тренер явно не принимает решения.

Мы знаем, чем обязаны президенту Нассеру Аль-Хелайфи. Нам также ясно, что он не подходит для этой работы. Нынешняя ситуация требует полной реорганизации на всех уровнях. Нужны крупномасштабные изменения», – заявили фанаты парижан.

  • «ПСЖ» лидирует в Лиге 1.
  • Аль-Хелайфи после вылета из Лиги чемпионов был вызван владельцами «ПСЖ» в Катар.
  • За время владения «ПСЖ» катарцами клуб в лучшем случае доходил до финала Лиги чемпионов.

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Источник: GFFN

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Комментарии2
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    Рейтинг: +2671

    Радио1000шумеров 18 минут назад

    Во парижане раздухарились, раньше крохи со стола за Лионом и Бордо подбирали, а теперь королями мира себя почуствовали, которым все обязаны.

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    Рейтинг: +1238

    Loko_Roma 27 минут назад

    Псж этот как зенит, у себя короли, в еврокубках обоссаные лапти

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