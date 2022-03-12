Фанаты «ПСЖ»: «Мы разочарованы. Команда – кучка звезд. Нужна полная реорганизация клуба»

Болельщики «ПСЖ» выступили с заявлением после вылета из плей-офф Лиги чемпионов. В 1/8 финала французы уступили «Реалу».

«Произошло неприемлемое и неизбежное разочарование. Ваша команда – кучка звезд, которые едва взаимодействуют друг с другом. Тренер явно не принимает решения.

Мы знаем, чем обязаны президенту Нассеру Аль-Хелайфи. Нам также ясно, что он не подходит для этой работы. Нынешняя ситуация требует полной реорганизации на всех уровнях. Нужны крупномасштабные изменения», – заявили фанаты парижан.

«ПСЖ» лидирует в Лиге 1.

Аль-Хелайфи после вылета из Лиги чемпионов был вызван владельцами «ПСЖ» в Катар.

За время владения «ПСЖ» катарцами клуб в лучшем случае доходил до финала Лиги чемпионов.

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