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Некоторые игроки «Челси» изучают возможность расторжения контракта с клубом (The Telegraph)

«Челси» может потерять нескольких футболистов из-за введенных санкций.

Некоторые игроки собираются покинуть клуб, если начнутся задержки с выплатой зарплаты.

По информации The Telegraph, неназванные футболисты уже обратились к своим юристам, чтобы те изучили возможность расторжения контракта в случае ухудшения финансовой ситуации.

  • На этой неделе владелец лондонского клуба Роман Абрамович попал под британские санкции.
  • Активы российского бизнесмена были заморожены, из-за чего пострадала и команда.

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Источник: The Telegraph

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