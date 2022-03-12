Некоторые игроки «Челси» изучают возможность расторжения контракта с клубом (The Telegraph)

«Челси» может потерять нескольких футболистов из-за введенных санкций.

Некоторые игроки собираются покинуть клуб, если начнутся задержки с выплатой зарплаты.

По информации The Telegraph, неназванные футболисты уже обратились к своим юристам, чтобы те изучили возможность расторжения контракта в случае ухудшения финансовой ситуации.

На этой неделе владелец лондонского клуба Роман Абрамович попал под британские санкции.

Активы российского бизнесмена были заморожены, из-за чего пострадала и команда.

Игра: узнаешь 10 футболистов из РПЛ по фото?