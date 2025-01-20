20.01.2025, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Англия. Премьер-лига, 22 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Челси
Челси
4-2-3-1
97
Санчес
17
Кукурелья
4
Адарабиойо
99
Чалоба
24
Джеймс
25
Кайседо
8
Дьюсбери-Холл
7
Нету
20
Мадуэке
11
Джексон
10
Палмер
3-3-1-1-2
1
Са
27
Семеду
14
Буэно
12
Агбаду
2
Доэрти
7
Андре
21
Айт Нури
35
Гомес
7
Сарабия
10
Кунья
22
Ларсен
24
Джеймс
5
Дисаси
5
Дисаси
24
Джеймс
8
Дьюсбери-Холл
27
Густо
27
Густо
8
Дьюсбери-Холл
7
Нету
19
Санчо
19
Санчо
7
Нету
10
Палмер
79
Феликс
79
Феликс
10
Палмер
21
Айт Нури
21
Гомеш
21
Гомеш
21
Айт Нури
7
Андре
27
Беллегард
27
Беллегард
7
Андре
7
Сарабия
11
Гедеш
11
Гедеш
7
Сарабия
Остались в запасе
Челси
Вулверхэмптон
1
Филип Йоргенсен
ВР
34
Джош Ачампонг
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
26
Сэм Джонстон
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
32
Педро Лима
ЦЗ
20
Томми Дойл
ЦП
9
Карлос Форбс
ЛВ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
34
Джош Ачампонг
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
32
Педро Лима
ЦЗ
20
Томми Дойл
ЦП
9
Карлос Форбс
ЛВ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Витор Перейра
Статистика матча Челси - Вулверхэмптон
3
2
Всего ударов по воротам
19
9
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
6
Нарушения
8
14
Офсайды
5
2
Количество передач
559
328
Сейвы
3
3
Точность передач %
89
78
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
3.15
0.86
Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Вулверхэмптона», 22-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Вулверхэмптон»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»