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  • «Челси» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 января 2025

«Челси» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 января 2025

20 января 2025, 21:50
Челси
20.01.2025, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
3 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
24' Т. Адарабиойо 60' М. Кукурелья 65' Н. Мадуэке
45+5' М. Доэрти
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
24
Рис Джеймс
(К) ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
10
Коул Палмер
ПВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
(К) ПЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
7
Андре
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
27
Мало Густо
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Сэм Джонстон
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
32
Педро Лима
ЦЗ
9
Карлос Форбс
ЛВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
21
Родригу Гомеш
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
4-2-3-1
97
Санчес
17
Кукурелья
4
Адарабиойо
99
Чалоба
24
Джеймс
25
Кайседо
8
Дьюсбери-Холл
7
Нету
20
Мадуэке
11
Джексон
10
Палмер
3-3-1-1-2
1
Са
27
Семеду
14
Буэно
12
Агбаду
2
Доэрти
7
Андре
21
Айт Нури
35
Гомес
7
Сарабия
10
Кунья
22
Ларсен
24
Джеймс
5
Дисаси
5
Дисаси
24
Джеймс
8
Дьюсбери-Холл
27
Густо
27
Густо
8
Дьюсбери-Холл
7
Нету
19
Санчо
19
Санчо
7
Нету
10
Палмер
79
Феликс
79
Феликс
10
Палмер
21
Айт Нури
21
Гомеш
21
Гомеш
21
Айт Нури
7
Андре
27
Беллегард
27
Беллегард
7
Андре
7
Сарабия
11
Гедеш
11
Гедеш
7
Сарабия
Остались в запасе
Челси
Вулверхэмптон
1
Филип Йоргенсен
ВР
34
Джош Ачампонг
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
26
Сэм Джонстон
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
32
Педро Лима
ЦЗ
20
Томми Дойл
ЦП
9
Карлос Форбс
ЛВ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
34
Джош Ачампонг
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
32
Педро Лима
ЦЗ
20
Томми Дойл
ЦП
9
Карлос Форбс
ЛВ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Витор Перейра
Статистика матча Челси - Вулверхэмптон
3
2
Всего ударов по воротам
19
9
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
6
Нарушения
8
14
Офсайды
5
2
Количество передач
559
328
Сейвы
3
3
Точность передач %
89
78
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
3.15
0.86

Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Вулверхэмптона», 22-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Вулверхэмптон»

«Челси» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон Челси
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