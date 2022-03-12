«Челси» из-за санкций может не доиграть сезон

Есть вероятность, что «Челси» не сможет завершить сезон-2021/22.

Представители клуба связывались с правительством Великобритании и предупредили власти о возможном эффекте введенных санкций.

В «Челси» надеются, что ограничения пересмотрят в ближайшие дни.

Роман Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.

За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.

На этой неделе российский бизнесмен попал под британские санкции.

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