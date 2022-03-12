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«Челси» из-за санкций может не доиграть сезон

12 марта 2022, 13:45
14

Есть вероятность, что «Челси» не сможет завершить сезон-2021/22.

Представители клуба связывались с правительством Великобритании и предупредили власти о возможном эффекте введенных санкций.

В «Челси» надеются, что ограничения пересмотрят в ближайшие дни.

  • Роман Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.
  • За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.
  • На этой неделе российский бизнесмен попал под британские санкции.

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Источник: The Telegraph
Англия. Премьер-лига Челси
Комментарии (14)
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Евгений Лесников
1647082872
Санкции против Романа Абрамовича должны отрезвить его и подобных ему бизнесменов в отношении лживых обещаний на Западе о "священном" праве человека на частную собственность...
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Novik38
1647085900
Что творят канадцы! © Н. Озеров
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виталий 12
1647088888
Это просто беспредел, рэкет международного масштаба
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adekvat0726
1647090466
Правильно сделали
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Soccerdealer63
1647096501
Что-то тут смотрю очень многие хвосты распушили в защиту бедняги Ромочки... Просто мишка плюшевый, обиженный ни за что))) Уж так все переживают за трудную судьбу бедного еврея ( с паспортами ТРЁХ государств), оттяпавшего 13 лимардов от народного куска в РФ и утащившего сворованное бабло за кордон! А то, что у нас ... СВОЯ СБОРНАЯ СТРАНЫ И ВСЕ КЛУБЫ (КАК И ВЕСЬ СПОРТ!) ОТЛУЧЕНЫ ОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТУРНИРОВ... ПОЗАБЫЛИ??? Рому "защищать удобно - он на всех фото такой добренький и невинный... А за что НАС под санкции засунули, кому не понятно? Где праведный гнев?
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Январь 59
1647159085
Абрамовичу нужно Забирать Челси в ЧР. Да наших олигархов предупреждали, предупреждали и не один не два раза. Вовсе не спешу заступаться за Абрамовича, и за других миллиардеров. Но теперь весь мир знает, что арабские шейхи могут в одночасье лишиться всех своих денег в Англии. А повод есть. Они отказали Байдену в помощи с нефтью, не поддержали санкции против России. Теперь и сами могут попасть под тотальные санкции.
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