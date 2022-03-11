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«Челси» из-за санкций может не доиграть сезон

Есть вероятность, что «Челси» не сможет завершить сезон-2021/22.

Представители клуба связывались с правительством Великобритании и предупредили власти о возможном эффекте введенных санкций.

В «Челси» надеются, что ограничения пересмотрят в ближайшие дни.

  • Роман Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.
  • За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.
  • На этой неделе российский бизнесмен попал под британские санкции.

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Источник: The Telegraph

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Комментарии8
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    Рейтинг: +70

    adekvat0726 27 минут назад

    Правильно сделали

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    Рейтинг: +19

    виталий 12 53 минуты назад

    Это просто беспредел, рэкет международного масштаба

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    Рейтинг: +113

    Novik38 1 час назад

    Что творят канадцы! © Н. Озеров

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    Рейтинг: +236

    Евгений Лесников 2 часа назад

    Санкции против Романа Абрамовича должны отрезвить его и подобных ему бизнесменов в отношении лживых обещаний на Западе о "священном" праве человека на частную собственность...

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    Рейтинг: +13100

    NewLife > Евгений Лесников 2 часа назад

    Лишить частной собственности на "западе" можно только по суду и то с большим трудом. У Абрамовича ничего не отняли, а только арестовали. С Челси, конечно, переборщили. Чтобы лучше разбираться в "священных правах", изучай матчасть.

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    Рейтинг: +2666

    Радио1000шумеров > NewLife 1 час назад

    Право собственности подразумевает право распоряжаться имуществом, а если правительство мелкобритании распоряжается за Абрамовича кому продавать и куда перечислять вырученные деньги, то, значит, оно лишило его право собственности. Причем без всякого суда...
    Учи матчасть, умник.

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    Рейтинг: +525

    Hala Madrid > Евгений Лесников 49 минут назад

    или о том, что бывает за дружбу с диктаторами.

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    Рейтинг: +2666

    Радио1000шумеров > Hala Madrid 13 минут назад

    Абхаха, рассмешил, клоун. Расскажи, сколько процентов бриташек голосовало на выборах за королеву Елизавету II? Рабы без права голоса наказывают за дружбу с демократически избранным президентом, бггг. Холопы запада неисправимы...

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