«Челси» из-за санкций может не доиграть сезон

Есть вероятность, что «Челси» не сможет завершить сезон-2021/22.
Представители клуба связывались с правительством Великобритании и предупредили власти о возможном эффекте введенных санкций.
В «Челси» надеются, что ограничения пересмотрят в ближайшие дни.
- Роман Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.
- За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.
- На этой неделе российский бизнесмен попал под британские санкции.
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Источник: The Telegraph