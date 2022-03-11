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  • Чеферин: «Расторжение контракта с «Газпромом» дорого обошлось УЕФА»

Чеферин: «Расторжение контракта с «Газпромом» дорого обошлось УЕФА»

11 марта 2022, 15:42
17

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал финансовые потери из-за отказа от сотрудничества с «Газпромом».

«Это было правильное решение. Хотя в финансовом плане это дорого нам обошлось и ударило по нашему кошельку.

Политикам легко кричать. Они просили нас разорвать отношения с «Газпромом» еще до введения санкций против России. А Европа все равно покупает российский газ», – сказал Чеферин.

  • «Газпром» был спонсором УЕФА с 2012 года.
  • Организация объявила о расторжении контракта 28 февраля.

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Источник: Corriere della Sera
Европа Чеферин Александер
Комментарии (17)
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Олег1204
1647002700
Ну раз правильное хрен ли ноешь чувырла?
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nemolod
1647003655
Это только начало-дальше будет еще дороже,а политики-они как флюгер ,сегодня ветер в одну сторону дует,завтра в другую,а вот ваша УЕФА скоро развалится и все перейдут в Суперлигу!
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raritet
1647003673
Более идиотского высказывания трудно представить. В переводе на понятный русский язык:" Мы , конечно же все идиоты,но мы все как один отрапортавали дяде Сэму о своей приверженности плутократии".
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neveldomha
1647004095
Скажи Алексашка ну как Х УйЕФА у вас дела? Встречай нищепан супер лигу, собирай чемодан. А дальше просись в Газпром драить полы в офисе у Миллера. Но там еще надо конкурс выиграть.
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vladimir-7
1647006144
Чеферин, УЕФА должен иметь свою голову и принимать собственные решения в интересах футбола, а не слепо следовать требованиям политиков о разрыве отношений с Газпромом,а теперь сидите и молчите, глядя на свой пустой кошелек.
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Artemka444
1647008644
дешевки,а не организация!!!!
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Юрэс
1647009675
Наконец-то произойдёт ГАЗИФИКАЦИЯ РОССИИ!!!! ИЛИ .......
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Фантомас 67
1647011393
Кума с возу, кобыле легче.
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G.P.
1647012824
По-моему, дяденька сам ещё не определился: правильное это решение или нет. Вроде, такой большой начальник, а мысли путаются :))
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BRO_football
1647025840
Теперь посмотрим какой дурак будет впредь финансировать УЕФА, учитывая то, как они мерзко поступили со своим предыдущим спонсором - Газпромом.
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