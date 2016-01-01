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Чеферин: «Расторжение контракта с «Газпромом» дорого обошлось УЕФА»

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал финансовые потери из-за отказа от сотрудничества с «Газпромом».

«Это было правильное решение. Хотя в финансовом плане это дорого нам обошлось и ударило по нашему кошельку.

Политикам легко кричать. Они просили нас разорвать отношения с «Газпромом» еще до введения санкций против России. А Европа все равно покупает российский газ», – сказал Чеферин.

  • «Газпром» был спонсором УЕФА с 2012 года.
  • Организация объявила о расторжении контракта 28 февраля.

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Источник: Corriere della Sera

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Комментарии10
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    Рейтинг: +24309

    vladimir-7 27 минут назад

    Чеферин, УЕФА должен иметь свою голову и принимать собственные решения
    в интересах футбола, а не слепо следовать требованиям политиков о разрыве
    отношений с Газпромом,а теперь сидите и молчите, глядя на свой пустой кошелек.

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    Рейтинг: +10081

    alp 35 минут назад

    как он легко признается в своей не самостоятельности.... хорошо бы им еще и газ прикрутить.. хотябы по сп1, чтобы понятнее было

    0
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    Рейтинг: +1023

    Alex Flash 49 минут назад

    Ещё бы в газетах своих правду писали. А то 8 лет наверно никто и не знал , что На самом деле происходит . А тут дал факед Сэм отмашку и забегали трясучие тараканы

    0
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    Рейтинг: +23791

    bset 53 минуты назад

    Надеюсь, все это закончится и мы начнем наконец-то сотрудничать, чтобы делать друг друга лучше. И что не придется выбирать между совестью и деньгами. Справедливость восторжествует.

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    Рейтинг: +644

    dragoon000320 > bset 33 минуты назад

    пока путлер у власти это невозможно...

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    Рейтинг: +4156

    neveldomha 1 час назад

    Скажи Алексашка ну как Х УйЕФА у вас дела? Встречай нищепан супер лигу, собирай чемодан. А дальше просись в Газпром драить полы в офисе у Миллера. Но там еще надо конкурс выиграть.

    2
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    Рейтинг: +3682

    raritet 1 час назад

    Более идиотского высказывания трудно представить. В переводе на понятный русский язык:" Мы , конечно же все идиоты,но мы все как один отрапортавали дяде Сэму о своей приверженности плутократии".

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    Рейтинг: +2620

    nemolod 1 час назад

    Это только начало-дальше будет еще дороже,а политики-они как флюгер ,сегодня ветер в одну сторону дует,завтра в другую,а вот ваша УЕФА скоро развалится и все перейдут в Суперлигу!

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    Рейтинг: +4517

    Бомбардиръ 1 час назад

    Ну что ж, Газпром сэкономит деньги на рекламе и будет продавать гейропе газ втридорога)

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    Рейтинг: +1828

    Олег1204 1 час назад

    Ну раз правильное хрен ли ноешь чувырла?

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