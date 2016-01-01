Чеферин: «Расторжение контракта с «Газпромом» дорого обошлось УЕФА»

Чеферин, УЕФА должен иметь свою голову и принимать собственные решения
в интересах футбола, а не слепо следовать требованиям политиков о разрыве
отношений с Газпромом,а теперь сидите и молчите, глядя на свой пустой кошелек.
Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал финансовые потери из-за отказа от сотрудничества с «Газпромом».
«Это было правильное решение. Хотя в финансовом плане это дорого нам обошлось и ударило по нашему кошельку.
Политикам легко кричать. Они просили нас разорвать отношения с «Газпромом» еще до введения санкций против России. А Европа все равно покупает российский газ», – сказал Чеферин.
- «Газпром» был спонсором УЕФА с 2012 года.
- Организация объявила о расторжении контракта 28 февраля.
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