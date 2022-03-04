Генеральный продюсер «Матч ТВ»: «Отказ Лиги 1 в сигнале – поспешное и политизированное решение»

Александр Тащин, генеральный продюсер «Матч ТВ», прокомментировал приостановку трансляций Лиги 1. Французы нарушают договор и не предоставляют сигнал.
«Действительно, мы перестали получать сигнал от французских коллег, никаких разговоров с нами об этом не было.
«Матч» всегда был и остаeтся надeжным партнером, в срок выполняя все обязательства, в том числе финансовые.
Решение руководства Лиги 1 считаем поспешным и политизированным. Пока чемпионат Франции остаeтся без российской аудитории», – написал Тащин.
- Ранее УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
- ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.
- Из РПЛ уезжают иностранцы (Ярослав Ракицкий, Маркус Гисдоль, Дани Фарке и др.).
Источник: телеграм-канал Александра Тащина