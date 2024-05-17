ФИФА тестирует нововведения VAR

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о тестировании новых правил, по которым у тренеров будет две возможности обратиться к VAR по ходу матча.

«Мы намерены развивать и улучшать систему VAR. 65 федераций уже внедрили VAR. Создана более простая технология с меньшим количеством камер, не требующая официальных лиц матча, что делает ее более доступной для всех.

Система уже проходит испытания. Тренеры могут дважды запросить помощь VAR. Игроки могут попросить тренера сделать запрос. Если первоначальное решение будет изменено, то запрос не сгорит и у тренера сохранятся два просмотра», – сказал Инфантино.