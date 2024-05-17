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    • Мостовой подсказал «Спартаку», кого нужно пригласить для усиления тренерского штаба

    Мостовой подсказал «Спартаку», кого нужно пригласить для усиления тренерского штаба

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой сказал, что, если новый главный тренер команды Деян Станкович пригласит его в тренерский штаб – это пойдет на пользу красно-белым.

    «Слава богу, что футбольный человек в «Спартаке». При этом Станкович был прекрасным футболистом в прошлом и много выиграл.

    Теперь будем слушать футбольный язык, а не рассказы из интернета. Ясно, что это не гарант того, что «Спартак» сейчас начнет выигрывать. Все равно играют и выигрывают футболисты.

    Но здесь хоть нет претензий – «Спартак» начал думать по-футбольному.

    Еще для «Спартака» и Станковича было бы лучше, если бы меня взяли в тренерский штаб», – сказал Мостовой.

    • Станкович приступит к работе в «Спартаке» после завершения текущего сезона.
    • Ранее серб работал главным тренером в «Ференцвароше», «Црвене Звезде» и «Сампдории».
    • В качестве игрока он выступал в «Црвене звезде», «Лацио» и «Интере». Всего провел 16 сезонов в Серии A.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:51
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    Комментарии (14)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    mahan
    1715947051
    Мостовой тебя точно не надо.
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    OldenVad
    1715947249
    Что то он меня бесит своей простотой.
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    DOCTOR PENALTY
    1715947345
    Что-то не верится, что "Спартак" начал думать по-футбольному". **
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    Mic
    1715948328
    На дурака удочку закинул)))
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    ...уефан
    1715948570
    ...стопроцентно зная, что такого приглашения не будет, можно и такое заявить)...
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    slavа0508
    1715949150
    Эх царь . царь совсем в шута превратился ...
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    Spartak_forv@
    1715949444
    Отбросим ложную скромность!)
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    timon2401
    1715951477
    А что))) Забавно было бы на Александра на бровке посмотреть)))
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    nik55
    1715951884
    закатай губу
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    алдан2014
    1715953477
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