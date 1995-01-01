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    Кубок Англии. «Тоттенхэм» проиграл «Мидлсбро» в дополнительное время и вылетел

    «Тоттенхэм» проиграл «Мидлсбро» (0:1) на выезде в 1/8 финала Кубка Англии.

    Команды выявили победителя лишь в дополнительное время. Единственный гол на 107-й минуте забил Джошуа Коберн.

    В прошлом сезоне «Тоттенхэм» вылетел из турнира на этой же стадии. Тогда лондонцы уступили «Эвертону» (4:5).

    Англия. Кубок. 1/8 финала

    Мидлсбро – Тоттенхэм – 1:0 (0:0; 1:0)

    Голы: 1:0 – Коберн, 107.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4674

      FENIX-SL 50 минут назад

      до чего же хороша Англия

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