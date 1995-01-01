Кубок Англии. «Тоттенхэм» проиграл «Мидлсбро» в дополнительное время и вылетел

«Тоттенхэм» проиграл «Мидлсбро» (0:1) на выезде в 1/8 финала Кубка Англии.

Команды выявили победителя лишь в дополнительное время. Единственный гол на 107-й минуте забил Джошуа Коберн.

В прошлом сезоне «Тоттенхэм» вылетел из турнира на этой же стадии. Тогда лондонцы уступили «Эвертону» (4:5).

Англия. Кубок. 1/8 финала

Мидлсбро – Тоттенхэм – 1:0 (0:0; 1:0)

Голы: 1:0 – Коберн, 107.

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