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    Смородская: «Лейпциг» откажется играть со «Спартаком»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская не верит, что матчи 1/8 финала Лиги Европы между «Спартаком» и «Лейпцигом» состоятся. Она предсказывает отказ немцев.

    – Мое мнение – игры не будет. «Лейпциг» откажется играть со «Спартаком», как это происходит сейчас со сборными. Это мое предположение. Тут вопрос о закрытом воздушном пространстве уже будет второстепенен и отпадет.

    – Но если все-таки не отменят, какие видите варианты, как «Спартаку» добираться?

    – Много разных вариантов. До Лейпцига доехать нельзя что ли? На машине и автобусе можно. На поезде из Бреста. Можно лететь в обход и с пересадками. Да, долго и сложно, но добираться надо.

    – Как думаете, возможен ли вариант предоставления спецборта другой страны – например, Армении или Казахстана?

    – Нет. Все равно все будут понимать, что это летит российский «Спартак» на игру в Германию.

    • Российские клубы по решению УЕФА не могут играть в России.
    • Это реакция на спецоперацию России на Украине.
    • Ее осудил УЕФА.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    27.02.2022 16:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1447

      Bozigit 8 часов назад

      Женщина на корабле, говорят к беде

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