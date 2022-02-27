Смородская: «Лейпциг» откажется играть со «Спартаком»

Женщина на корабле, говорят к беде
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская не верит, что матчи 1/8 финала Лиги Европы между «Спартаком» и «Лейпцигом» состоятся. Она предсказывает отказ немцев.
– Мое мнение – игры не будет. «Лейпциг» откажется играть со «Спартаком», как это происходит сейчас со сборными. Это мое предположение. Тут вопрос о закрытом воздушном пространстве уже будет второстепенен и отпадет.
– Но если все-таки не отменят, какие видите варианты, как «Спартаку» добираться?
– Много разных вариантов. До Лейпцига доехать нельзя что ли? На машине и автобусе можно. На поезде из Бреста. Можно лететь в обход и с пересадками. Да, долго и сложно, но добираться надо.
– Как думаете, возможен ли вариант предоставления спецборта другой страны – например, Армении или Казахстана?
– Нет. Все равно все будут понимать, что это летит российский «Спартак» на игру в Германию.
- Российские клубы по решению УЕФА не могут играть в России.
- Это реакция на спецоперацию России на Украине.
- Ее осудил УЕФА.
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