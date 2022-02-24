Легионеры ЦСКА отказываются возвращаться в Россию. Дерби со «Спартаком» – послезавтра (Максим Фридман)

Несколько иностранных игроков ЦСКА отказываются возвращаться в Россию из-за ситуации в Украине, сообщает журналист Максим Фридман со ссылкой на несколько источников.

Неизвестно, кто именно отказывается возвращаться со сборов клуба в Турции. В Москву готов лететь полузащитник Юсуф Язиджи.

«Для Юсуфа это не проблема. Он поедет в Россию. Но я знаю, что другой иностранный игрок не хочет возвращаться в Москву», – заявил агент турка.

В команде 9 легионеров.

В субботу, 26 февраля, ЦСКА сыграет со «Спартаком» в 19-м туре РПЛ.

Сегодня утром Россия начала спецоперацию на Украине.

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