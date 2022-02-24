Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    2 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    3 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?

    Легионеры ЦСКА отказываются возвращаться в Россию. Дерби со «Спартаком» – послезавтра (Максим Фридман)

    Несколько иностранных игроков ЦСКА отказываются возвращаться в Россию из-за ситуации в Украине, сообщает журналист Максим Фридман со ссылкой на несколько источников.

    Неизвестно, кто именно отказывается возвращаться со сборов клуба в Турции. В Москву готов лететь полузащитник Юсуф Язиджи.

    «Для Юсуфа это не проблема. Он поедет в Россию. Но я знаю, что другой иностранный игрок не хочет возвращаться в Москву», – заявил агент турка.

    • В команде 9 легионеров.
    • В субботу, 26 февраля, ЦСКА сыграет со «Спартаком» в 19-м туре РПЛ.
    • Сегодня утром Россия начала спецоперацию на Украине.

    Регистрируйся и получай 20 000 рублей фрибетами

    Агент Язиджи: «Юсуф счастлив в ЦСКА. Об уходе из команды не может быть и речи»

    ЦСКА: «Команда возвращается в Москву в полном составе»

    Агент Карраскаля: «Хорхе полетит с ЦСКА в Россию. У него нет планов покинуть клуб»

    Источник: телеграм-канал Максима Фридмана

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.02.2022 13:36
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 10 часов назад

      Так кто заявил журналист или агент Язиджи?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1397

      Bozigit 11 часов назад

      Бояться попасть под санкции)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21202

      JTherry 11 часов назад

      "Неизвестно, кто именно отказывается возвращаться со сборов клуба в Турции..."
      ...скорее всего, это Медина и Карраскаль... у одного из них подруга украинка, второй играл там...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15628

      paracetamol 12 часов назад

      Вот так армейский клуп, до чего его еуреи довели!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6689

      nik55 13 часов назад

      и это хорошо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28421

      silver29 13 часов назад

      а кушать от чупа-чупс будет ? или его где-то в хохляндии ждут ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      3meeeD 13 часов назад

      Из двух арендованых 100%

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4363

      neim 14 часов назад

      Сыграли бы дерби со Спартаком, а потом и разбегались ))).

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23572

      bset 14 часов назад

      Гинер, который после 2014 чуть все не потерял: "Ah shit, here we go again"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6215

      Semenycch 14 часов назад

      Ну не Фернандес же?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5469

      Давид59 > Semenycch 13 часов назад

      Он типа не легионер.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94387
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68854
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru