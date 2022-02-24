Легионеры ЦСКА отказываются возвращаться в Россию. Дерби со «Спартаком» – послезавтра (Максим Фридман)

Несколько иностранных игроков ЦСКА отказываются возвращаться в Россию, сообщает журналист Максим Фридман со ссылкой на несколько источников.
Неизвестно, кто именно отказывается возвращаться со сборов клуба в Турции. В Москву готов лететь полузащитник Юсуф Язиджи.
«Для Юсуфа это не проблема. Он поедет в Россию. Но я знаю, что другой иностранный игрок не хочет возвращаться в Москву», – заявил агент турка.
- В команде 9 легионеров.
- В субботу, 26 февраля, ЦСКА сыграет со «Спартаком» в 19-м туре РПЛ.
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Источник: телеграм-канал Максима Фридмана