Гасперини: «Надеюсь, английские фанаты уничтожат систему VAR. Она опасна для футбола»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини считает, что видеоповторы вредят футболу.

«Видеоповторы стали очень опасным инструментом, влияющим на результаты. К сожалению, их используют в очевидных ситуациях, которые в итоге становятся спорными.

Невозможно понять, когда решение принимает главный судья, а когда – VAR. Из-за этого ты начинаешь думать о плохом, и это самое скверное, что могло случиться с футболом.

Я надеюсь, что английские фанаты, сорвавшие создание Суперлиги, так же уничтожат систему VAR. Это инструмент, создающий большую опасность для футбола при неверном применении», – сказал Гасперини.