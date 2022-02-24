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    Гасперини: «Надеюсь, английские фанаты уничтожат систему VAR. Она опасна для футбола»

    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини считает, что видеоповторы вредят футболу.

    «Видеоповторы стали очень опасным инструментом, влияющим на результаты. К сожалению, их используют в очевидных ситуациях, которые в итоге становятся спорными.

    Невозможно понять, когда решение принимает главный судья, а когда – VAR. Из-за этого ты начинаешь думать о плохом, и это самое скверное, что могло случиться с футболом.

    Я надеюсь, что английские фанаты, сорвавшие создание Суперлиги, так же уничтожат систему VAR. Это инструмент, создающий большую опасность для футбола при неверном применении», – сказал Гасперини.

    • «Аталанта» идет на 5-м месте в Серии А.
    • Гасперини удалили в матче 26-го тура Серии А с «Фиорентиной» (0:1).
    • Тренер назвал судью той игры сумасшедшим.

    Гасперини назвал судью матча с «Фиорентиной» сумасшедшим

    Гасперини отказался общаться с журналистами после матча с «Ювентусом» из-за недовольства судейством

    Гасперини назвал отвратительной игру «Аталанты» в матче с «Кальяри»

    Источник: Football Italia

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    24.02.2022 08:56
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1059

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 17 часов назад

      Для Соболева такая затея бальзам на душу. А то много нырков пресекли. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +12390

      Fusballer > А-мне-пох-Я-Был-Пьян 17 часов назад

      А Дзюбе вообще пофигу - все судейки и так на него работают.

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      Рейтинг: +336

      pele1981 18 часов назад

      Просто выигрывать надо, тогда и на ВАР будет пофигу!

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