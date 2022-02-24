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  • Гасперини: «Надеюсь, английские фанаты уничтожат систему VAR. Она опасна для футбола»

Гасперини: «Надеюсь, английские фанаты уничтожат систему VAR. Она опасна для футбола»

24 февраля 2022, 08:56
2

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини считает, что видеоповторы вредят футболу.

«Видеоповторы стали очень опасным инструментом, влияющим на результаты. К сожалению, их используют в очевидных ситуациях, которые в итоге становятся спорными.

Невозможно понять, когда решение принимает главный судья, а когда – VAR. Из-за этого ты начинаешь думать о плохом, и это самое скверное, что могло случиться с футболом.

Я надеюсь, что английские фанаты, сорвавшие создание Суперлиги, так же уничтожат систему VAR. Это инструмент, создающий большую опасность для футбола при неверном применении», – сказал Гасперини.

  • «Аталанта» идет на 5-м месте в Серии А.
  • Гасперини удалили в матче 26-го тура Серии А с «Фиорентиной» (0:1).
  • Тренер назвал судью той игры сумасшедшим.

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Источник: Football Italia
Италия. Серия А Аталанта Гасперини Джан Пьеро
Комментарии (2)
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pele1981
1645686236
Просто выигрывать надо, тогда и на ВАР будет пофигу!
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