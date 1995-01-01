Гасперини назвал судью матча с «Фиорентиной» сумасшедшим

Пожалуй кульминационный момент всего матча. Не сдержался Гасперини.
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини был удален в матче 26-го тура Серии А с «Фиорентиной» (0:1).
Итальянский специалист остался недоволен решением судьи отменить гол Руслана Малиновского на 64-й минуте. Он назвал судью сумасшедшим, за что получил красную карточку.
- Матч обслуживал главный арбитр Даниэле Довери.
- «Аталанта» занимает 5-е место в Серии А.
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