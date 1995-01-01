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    Гасперини назвал судью матча с «Фиорентиной» сумасшедшим

    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини был удален в матче 26-го тура Серии А с «Фиорентиной» (0:1).

    Итальянский специалист остался недоволен решением судьи отменить гол Руслана Малиновского на 64-й минуте. Он назвал судью сумасшедшим, за что получил красную карточку.

    • Матч обслуживал главный арбитр Даниэле Довери.
    • «Аталанта» занимает 5-е место в Серии А.

    Гасперини отказался общаться с журналистами после матча с «Ювентусом» из-за недовольства судейством

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    Источник: Eurosport

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    Сегодня, 09:49
    Комментарии2
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      Рейтинг: +94271

      zigbert 1 час назад

      Пожалуй кульминационный момент всего матча. Не сдержался Гасперини.

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      Рейтинг: +4944

      AtticusFinch 2 часа назад

      Малиновский был в офсайде - на повторе было видно, на ВАР я думаю тоже...может это Гасперини дебил?

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