Гасперини назвал судью матча с «Фиорентиной» сумасшедшим

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини был удален в матче 26-го тура Серии А с «Фиорентиной» (0:1).

Итальянский специалист остался недоволен решением судьи отменить гол Руслана Малиновского на 64-й минуте. Он назвал судью сумасшедшим, за что получил красную карточку.

Матч обслуживал главный арбитр Даниэле Довери.

«Аталанта» занимает 5-е место в Серии А.

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