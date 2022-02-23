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    Joma продолжит сотрудничать с ЦСКА, несмотря на санкции от США

    Экипировщик ЦСКА Joma продолжит работу с клубом, попавшим под санкции США. Об этом сообщил представитель технического спонсора ЦСКА в России и Белоруссии Игорь Заводяный.

    «Бренд Joma на данный момент не получил информацию о включении в список санкций ПФК ЦСКА. Мы продолжим наше сотрудничество в рамках нынешнего контракта с клубом. Бренд продолжит свою работу и выполнение всех своих спонсорских обязательств перед партнерами в Российской Федерации.

    Так что в двух словах, мы продолжаем нашу работу в обычном режиме с большими перспективами развития компании на территории Российской Федерации», — сказал Заводяный.

    • Минфин США ввел санкции против ЦСКА и других структур ВЭБа.
    • ВЭБ.РФ владеет 77,63% акций московского клуба.
    • Председатель ВЭБ.РФ – экс-зампред Правительства РФ Игорь Шувалов.

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    Источник: РБК

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    23.02.2022 16:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10981

      BRO_football 23 февраля, 23:45

      Конечно продолжите. По крайней мере контракт отработайте и уже потом думайте что делать дальше

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