Joma продолжит сотрудничать с ЦСКА, несмотря на санкции от США

Экипировщик ЦСКА Joma продолжит работу с клубом, попавшим под санкции США. Об этом сообщил представитель технического спонсора ЦСКА в России и Белоруссии Игорь Заводяный.

«Бренд Joma на данный момент не получил информацию о включении в список санкций ПФК ЦСКА. Мы продолжим наше сотрудничество в рамках нынешнего контракта с клубом. Бренд продолжит свою работу и выполнение всех своих спонсорских обязательств перед партнерами в Российской Федерации.

Так что в двух словах, мы продолжаем нашу работу в обычном режиме с большими перспективами развития компании на территории Российской Федерации», — сказал Заводяный.

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