Бабаев – о санкциях США: «ЦСКА будет отстаивать свои права. Спорт должен быть вне политики»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал введение санкций против клуба со стороны США.

«Безусловно, эта новость для клуба и наших многочисленных болельщиков довольно неожиданная. Однако клуб продолжает нормально функционировать, команда спокойно готовится к возобновлению сезона и субботнему дерби, а наши юристы разбираются в ситуации.

Мы будем отстаивать свои права, исходя из общепринятого тезиса, что «спорт должен находиться вне политики», — сказал Бабаев.

Минфин США ввел санкции против ЦСКА и других структур ВЭБа.

ВЭБ.РФ владеет 77,63% акций московского клуба.

Председатель ВЭБ.РФ – экс-зампред Правительства РФ Игорь Шувалов.

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