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    Бабаев – о санкциях США: «ЦСКА будет отстаивать свои права. Спорт должен быть вне политики»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал введение санкций против клуба со стороны США.

    «Безусловно, эта новость для клуба и наших многочисленных болельщиков довольно неожиданная. Однако клуб продолжает нормально функционировать, команда спокойно готовится к возобновлению сезона и субботнему дерби, а наши юристы разбираются в ситуации.

    Мы будем отстаивать свои права, исходя из общепринятого тезиса, что «спорт должен находиться вне политики», — сказал Бабаев.

    • Минфин США ввел санкции против ЦСКА и других структур ВЭБа.
    • ВЭБ.РФ владеет 77,63% акций московского клуба.
    • Председатель ВЭБ.РФ – экс-зампред Правительства РФ Игорь Шувалов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.02.2022 14:47
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1262

      стоп кран 23 февраля, 17:12

      Бабаев, ЦСКА тут не при чем....Там претензии к хозяевам клуба. Они под санкцими , все их имущество....ЦСКА не повезло---оказались имуществом всяких там.

      0
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      Рейтинг: +1059

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 23 февраля, 16:18

      В Гейропе всё перевернулось с ног на голову. Политика теперь в спорте на первых позициях.

      3
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      Рейтинг: +402

      чаппай > А-мне-пох-Я-Был-Пьян 23 февраля, 17:32

      Что ты несёшь, алкашня??... Путлер спорт в РФ политизирован донельзя, чтобы вате и прочим ура-патриотам могли загадить, теперь не удивляйтесь, что по спорту тоже санкциями пройдутся

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      Рейтинг: +1059

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян > чаппай 23 февраля, 17:36

      Иди на Мове гавкай. Здесь российский сайт, а то попадешь у своих бандеровцев за русский язык в перлюстрацию.

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