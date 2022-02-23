Бабаев – о санкциях США: «ЦСКА будет отстаивать свои права. Спорт должен быть вне политики»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал введение санкций против клуба со стороны США.
«Безусловно, эта новость для клуба и наших многочисленных болельщиков довольно неожиданная. Однако клуб продолжает нормально функционировать, команда спокойно готовится к возобновлению сезона и субботнему дерби, а наши юристы разбираются в ситуации.
Мы будем отстаивать свои права, исходя из общепринятого тезиса, что «спорт должен находиться вне политики», — сказал Бабаев.
- Минфин США ввел санкции против ЦСКА и других структур ВЭБа.
- ВЭБ.РФ владеет 77,63% акций московского клуба.
- Председатель ВЭБ.РФ – экс-зампред Правительства РФ Игорь Шувалов.
Источник: «Спорт-Экспресс»