Бабаев – о санкциях США: «ЦСКА будет отстаивать свои права. Спорт должен быть вне политики»

Бабаев, ЦСКА тут не при чем....Там претензии к хозяевам клуба. Они под санкцими , все их имущество....ЦСКА не повезло---оказались имуществом всяких там.
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал введение санкций против клуба со стороны США.
«Безусловно, эта новость для клуба и наших многочисленных болельщиков довольно неожиданная. Однако клуб продолжает нормально функционировать, команда спокойно готовится к возобновлению сезона и субботнему дерби, а наши юристы разбираются в ситуации.
Мы будем отстаивать свои права, исходя из общепринятого тезиса, что «спорт должен находиться вне политики», — сказал Бабаев.
- Минфин США ввел санкции против ЦСКА и других структур ВЭБа.
- ВЭБ.РФ владеет 77,63% акций московского клуба.
- Председатель ВЭБ.РФ – экс-зампред Правительства РФ Игорь Шувалов.
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