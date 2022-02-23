Спонсор ЦСКА ВЭБ – о санкциях США: «Продолжим надлежащим образом исполнять свои обязательства»

ВЭБ отреагировал на введение против себя санкций США. Организация не будет сокращать спонсорскую поддержку ЦСКА.
«Несмотря на усиление давления, ВЭБ продолжит повышать свою финансовую устойчивость и операционную эффективность, надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства, а также использовать все доступные средства для защиты своих прав и законных интересов.
ВЭБ.РФ всегда соблюдает законодательство стран, в которых реализует свои проекты. Вводимые США ограничения не повлияют на приверженность ВЭБ.РФ своей миссии – способствовать развитию экономики России и благополучию ее граждан», – сообщил ВЭБ.
- ВЭБ.РФ владеет 77,63% акций московского клуба.
- ЦСКА занимает 4-е место в РПЛ.
- Председатель ВЭБ.РФ – экс-зампред Правительства РФ Игорь Шувалов.
Источник: ВЭБ