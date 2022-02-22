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    Агент Тюкавина – об интересе со стороны «Боруссии»: «С конкретными предложениями к нам пока никто не обращался»

    Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал интерес к игроку со стороны дортмундской «Боруссии».

    «Я тоже слышал, что «Боруссия» хотела бы приобрести острого, результативного нападающего. Но с конкретными предложениями к нам пока никто не обращался. И сейчас для Кости важнее всего подойти к сезону в максимально боевом состоянии, а голами в «Динамо» оправдать доверие Сандро Шварца и Валерия Карпина, включившего его в список кандидатов на отборочный матч с Польшей», – сказал Сафонов.

    • В этом сезоне Тюкавин забил 4 гола в 18 матчах РПЛ.
    • Его рыночная цена – 7 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.02.2022 16:28
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