Агент Тюкавина – об интересе со стороны «Боруссии»: «С конкретными предложениями к нам пока никто не обращался»

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал интерес к игроку со стороны дортмундской «Боруссии».

«Я тоже слышал, что «Боруссия» хотела бы приобрести острого, результативного нападающего. Но с конкретными предложениями к нам пока никто не обращался. И сейчас для Кости важнее всего подойти к сезону в максимально боевом состоянии, а голами в «Динамо» оправдать доверие Сандро Шварца и Валерия Карпина, включившего его в список кандидатов на отборочный матч с Польшей», – сказал Сафонов.