Футболистка из Новой Зеландии забила три гола в свои ворота за тайм. Левой ногой, правой и головой

Сборная США разгромила Новую Зеландию со счетом 5:0 в женском товарищеском турнире SheBelieves Cup.

Новозеландки пропустили три из пяти мячей до перерыва – все они на счету футболистки «Ливерпуля» Мейкалы Мур, которая оформила хет-трик из автоголов.

Защитник сборной Новой Зеландии забила левой ногой, правой и головой, а на 40-й минуте ее заменили.

Not greatNew Zealand’s Meikayla Moore has a hat trick against the US…of own goals.(via @USWNT) pic.twitter.com/ssB8G5dhyE