Футболистка из Новой Зеландии забила три гола в свои ворота за тайм. Левой ногой, правой и головой

Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp-tennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
Сборная США разгромила Новую Зеландию со счетом 5:0 в женском товарищеском турнире SheBelieves Cup.
Новозеландки пропустили три из пяти мячей до перерыва – все они на счету футболистки «Ливерпуля» Мейкалы Мур, которая оформила хет-трик из автоголов.
Защитник сборной Новой Зеландии забила левой ногой, правой и головой, а на 40-й минуте ее заменили.
Not greatNew Zealand’s Meikayla Moore has a hat trick against the US…of own goals.(via @USWNT) pic.twitter.com/ssB8G5dhyE– OddsChecker (@OddsCheckerUS) February 20, 2022
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