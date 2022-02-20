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    Футболистка из Новой Зеландии забила три гола в свои ворота за тайм. Левой ногой, правой и головой

    Сборная США разгромила Новую Зеландию со счетом 5:0 в женском товарищеском турнире SheBelieves Cup.

    Новозеландки пропустили три из пяти мячей до перерыва – все они на счету футболистки «Ливерпуля» Мейкалы Мур, которая оформила хет-трик из автоголов.

    Защитник сборной Новой Зеландии забила левой ногой, правой и головой, а на 40-й минуте ее заменили.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 10:18
    Комментарии15
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      Рейтинг: +10

      fato44 25 минут назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp-tennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

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      Рейтинг: +11

      odessakmv 1 час назад

      интересна а не "зашла" ли где-нибудь такая "ставочка"???

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      Рейтинг: +10951

      BRO_football 1 час назад

      Ливерпуль, красавцы! Отличных футболисток взращиваете

      0
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      Рейтинг: +59063

      portero 1 час назад

      да .. голова совершенно отдельно от тела работает, как её на поле то выпускают, за какие прелести!!!!

      0
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      Рейтинг: +12938

      NewLife 1 час назад

      Хорошо смотрелась бы на замену Ракитскому.

      2
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      Рейтинг: +1103

      стоп кран 1 час назад

      Посмотрел видео ---от нее же мяч как от дерева отскакивает....и прямо в ворота.)))

      0
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      Рейтинг: +495

      Riot Zero > стоп кран 1 час назад

      Хочешь сказать, сестра Дзюбы?

      1
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      Рейтинг: +1103

      стоп кран 1 час назад

      на 40-й минуте ее заменили.=====Вот у тренера Новой Зеландии терпение железное.Три автогола терпел и надеялся.)))

      1
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      Рейтинг: +4944

      AtticusFinch 2 часа назад

      На тотал ставила суч...)))Кудряшов отдыхает))

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      Рейтинг: +23410

      bset 2 часа назад

      У США вообще есть какие-то конкуренты? Или они со всеми катают как с любителями?

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      Рейтинг: +4540

      FENIX-SL 2 часа назад

      ахахахахахахахах
      идеально замыкает
      универсальный футболист как Роналду!

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