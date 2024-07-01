Определился континентальный чемпион Океании

Параллельно чемпионату Европы и Кубку Америки состоялся еще один континентальный турнир для сборных – Кубок наций Океании. Соревнования проходили в Вануату и Фиджи.
В финале сборная Новой Зеландии победила команду Вануату со счетом 3:0. Лучшим игроком турнира был признан защитник «Эмполи» и сборной Новой Зеландии Либерато Какаче.
В матче за третье место сборная Таити обыграла Фиджи со счетом 2:1.
- Плей-офф турнира проходил в столице Вануату – городе Порт-Вила.
- Новая Зеландия в 6-й раз выиграла Кубок наций Океании.
- В прошлый раз турнир проходил в 2016 году, а в 2020-м был отменен из-за пандемии.
Источник: «Бомбардир»