Определился континентальный чемпион Океании

Параллельно чемпионату Европы и Кубку Америки состоялся еще один континентальный турнир для сборных – Кубок наций Океании. Соревнования проходили в Вануату и Фиджи.

В финале сборная Новой Зеландии победила команду Вануату со счетом 3:0. Лучшим игроком турнира был признан защитник «Эмполи» и сборной Новой Зеландии Либерато Какаче.

В матче за третье место сборная Таити обыграла Фиджи со счетом 2:1.