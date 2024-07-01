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Определился континентальный чемпион Океании

1 июля 2024, 08:30
4

Параллельно чемпионату Европы и Кубку Америки состоялся еще один континентальный турнир для сборных – Кубок наций Океании. Соревнования проходили в Вануату и Фиджи.

В финале сборная Новой Зеландии победила команду Вануату со счетом 3:0. Лучшим игроком турнира был признан защитник «Эмполи» и сборной Новой Зеландии Либерато Какаче.

В матче за третье место сборная Таити обыграла Фиджи со счетом 2:1.

  • Плей-офф турнира проходил в столице Вануату – городе Порт-Вила.
  • Новая Зеландия в 6-й раз выиграла Кубок наций Океании.
  • В прошлый раз турнир проходил в 2016 году, а в 2020-м был отменен из-за пандемии.

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Источник: «Бомбардир»
Кубок наций Океании Вануату Новая Зеландия
Комментарии (4)
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k611
1719813914
После ухода Австралии в Азиатскую Федерацию у Новой Зеландии нет достойных конкурентов.
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Пингвины Антарктиды/Толян
1719824024
Надо заявлять команду Пингвины Антарктиды на этот турнир
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Антон Л
1719847222
Океания - это не континент. Жертвы ЕГЭ, б л я.
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