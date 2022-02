«Он очень требователен к себе». Хави – о Торресе, который заплакал после матча с «Наполи»

Главный тренер «Барселоны» Хави поддержал нападающего Феррана Торреса, который заплакал после первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Наполи» (1:1).

«Он очень требователен к себе. Пусть пока только один гол при нескольких упущенных моментах, я знаю, что процент реализации будет расти. И я сделаю акцент на этом в общении с ним», – сказал Хави.

Ferran Torres was visibly emotional after the match. pic.twitter.com/V4yPGsy1WU