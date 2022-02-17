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    «Он очень требователен к себе». Хави – о Торресе, который заплакал после матча с «Наполи»

    Главный тренер «Барселоны» Хави поддержал нападающего Феррана Торреса, который заплакал после первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Наполи» (1:1).

    «Он очень требователен к себе. Пусть пока только один гол при нескольких упущенных моментах, я знаю, что процент реализации будет расти. И я сделаю акцент на этом в общении с ним», – сказал Хави.

    • Торрес забил «Наполи» с пенальти.
    • По данным Marca, он не реализовал 4 явных момента.
    • Ответный матч состоится 24 февраля.

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    Источник: сайт УЕФА

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