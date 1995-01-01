«Мособлгаз» – новый официальный спонсор «Химок»

«Химки» объявили о заключении контракта с новым спонсором.

Подмосковный клуб подписал соглашение о сотрудничестве до конца сезона с АО «Мособлгаз» – крупнейшей газораспределительной организацией России.

По информации телеграм-канала «Мутко против», по договору «Химки» будут получать больше 50 миллионов рублей в год. Эта сумма сопоставима с той, что выплачивает клубу другой спонсор – ГК «Самолет».

«Химки» занимают последнее место в РПЛ.

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