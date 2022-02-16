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  • Аршавин: «В 2008-м я стал знаменитым на весь мир. Те успехи со мной навсегда»

Аршавин: «В 2008-м я стал знаменитым на весь мир. Те успехи со мной навсегда»

16 февраля 2022, 18:24
6

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин поделился воспоминаниями о победе «Зенита» в Кубке УЕФА в сезоне-2007/08.

«Победа в Кубке УЕФА – редкий случай для России. С российскими командами такое случается нечасто, в отличие от клубов пяти ведущих чемпионатов. У «Зенита» никогда не было европейского трофея. Мы выиграли чемпионат России, а затем взяли Кубок УЕФА.

В гимне «Зенита» были такие слова: «Зенит» Кубок УЕФА возьмет и победную песню споет». Мы воплотили это в жизнь. Это большое событие, которое навсегда вошло в историю. Неизвестно, когда «Зенит» в следующий раз сможет завоевать европейский трофей.

Помню разговор с Радимовым. Мы понимали, что это наш шанс. Обсуждали, что если сейчас не выиграем, то уже, наверное, никогда в своей карьере не сможем побороться за европейский трофей. Это многое для нас значит. Та победа принесла нам славу: мне и тем, кто играл со мной.

«Зенит» на европейской арене стал завоевывать позиции и авторитет, поэтому это очень важная победа для клуба и, конечно, для любого футболиста, который играл в тот день.

Я бы не назвал тот год (2008-й – прим. «Бомбардира») лучшим в своей жизни, но в плане футбола эти трофеи и успехи со мной навсегда. Они сделали меня знаменитым на всю Европу и на весь мир», – сказал Аршавин.

  • Аршавин занял 6-е место в голосовании за «Золотой мяч»-2008.
  • В 2009-м оду он перешел в «Арсенал», где за 4 года забил 23 гола в 105 матчах.

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Источник: сайт УЕФА
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (6)
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Ганнибал Лектор
1645028496
Аршавин просто ушел не в ту команду, где Венгер ставил его, как сказал бы Себа Дриусси - на дермовую позицию. И Андрей закис там. Но покер на Энфилде вошел в историю. Потрясающая карьера!
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Hektor 84
1645029413
А прославился лишь скандалами и писдабольством
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alex1951
1645034003
Ты всегда был знаменит ,где то игрой,где то фразами,где то поступками,где то сволочным характером и все потому,чтобы из тебя лепили икону.....вылепили...... дальний родственник своим детям...))
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житель СПб
1645045824
Ну, прославился Андрей и на 2-х Евро: на первом. когда руководил бронзовой сборной, и на втором, когда сказал знаменитую фразу...
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paracetamol
1645091791
А больше особых успехов и не было. Разве что покер Ливеру на его поле.
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