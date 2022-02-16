Аршавин: «В 2008-м я стал знаменитым на весь мир. Те успехи со мной навсегда»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин поделился воспоминаниями о победе «Зенита» в Кубке УЕФА в сезоне-2007/08.

«Победа в Кубке УЕФА – редкий случай для России. С российскими командами такое случается нечасто, в отличие от клубов пяти ведущих чемпионатов. У «Зенита» никогда не было европейского трофея. Мы выиграли чемпионат России, а затем взяли Кубок УЕФА.

В гимне «Зенита» были такие слова: «Зенит» Кубок УЕФА возьмет и победную песню споет». Мы воплотили это в жизнь. Это большое событие, которое навсегда вошло в историю. Неизвестно, когда «Зенит» в следующий раз сможет завоевать европейский трофей.

Помню разговор с Радимовым. Мы понимали, что это наш шанс. Обсуждали, что если сейчас не выиграем, то уже, наверное, никогда в своей карьере не сможем побороться за европейский трофей. Это многое для нас значит. Та победа принесла нам славу: мне и тем, кто играл со мной.

«Зенит» на европейской арене стал завоевывать позиции и авторитет, поэтому это очень важная победа для клуба и, конечно, для любого футболиста, который играл в тот день.

Я бы не назвал тот год (2008-й – прим. «Бомбардира») лучшим в своей жизни, но в плане футбола эти трофеи и успехи со мной навсегда. Они сделали меня знаменитым на всю Европу и на весь мир», – сказал Аршавин.