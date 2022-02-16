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  • Месси получил худшую оценку в «ПСЖ» за матч с «Реалом» от L’Équipe

Месси получил худшую оценку в «ПСЖ» за матч с «Реалом» от L’Équipe

16 февраля 2022, 10:20
7

Французская газета L’Equipe опубликовала оценки игрокам в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Реалом».

Худшим игроком в составе парижской команды стал нападающий Лионель Месси. Он получил 3 балла из 10.

Лучший рейтинг в «ПСЖ» у Килиана Мбаппе и Марко Верратти (8).

У «Реала» лучший Тибо Куртуа (8), худший – Дани Карвахаль (2 балла).

  • «ПСЖ» победил «Реал» со счетом 1:0.
  • Гол в концовке забил Мбаппе, Месси не реализовал пенальти.
  • Ответная игра пройдет 9 марта.

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Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов ПСЖ Месси Лионель
Комментарии (7)
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Вомбат
1644996468
Худшую оценку, абсолютно худшую заслужил не Месси, который отлично читал игру и сделал массу перехватов, хоть и ошибался в передачах, а тренер Реала. Порой мне казалось, что это Зенит, но потом показывали крупный план, а у бровки не Семак.
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Project Бабангида
1644996568
чем КПД Кокорина напоминает. только того на поле не выгонишь , а этого с поля
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pele1981
1644996710
Однако это не помешает ему получить ЗМ как лучшему футболисту)))
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ItalianFootball
1644999031
Очень странное издание, на хускоре лучше смотреть. Тут какое-то гашение идет в его сторону, то 4 из 10 за голевой пас, то 3 из 10 хотя вся команда примерно равно играла.
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Nikoo
1645001649
Интересно а Че они курят,это не издание а что-то другое...
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житель СПб
1645003977
Вполне обоснованно. Но я бы еще и Неймара оценил - который поучаствовал в забитом голе.
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