Месси получил худшую оценку в «ПСЖ» за матч с «Реалом» от L’Équipe

Французская газета L’Equipe опубликовала оценки игрокам в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Реалом».
Худшим игроком в составе парижской команды стал нападающий Лионель Месси. Он получил 3 балла из 10.
Лучший рейтинг в «ПСЖ» у Килиана Мбаппе и Марко Верратти (8).
У «Реала» лучший Тибо Куртуа (8), худший – Дани Карвахаль (2 балла).
- «ПСЖ» победил «Реал» со счетом 1:0.
- Гол в концовке забил Мбаппе, Месси не реализовал пенальти.
- Ответная игра пройдет 9 марта.
Источник: «Бомбардир»