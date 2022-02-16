Месси получил худшую оценку в «ПСЖ» за матч с «Реалом» от L’Équipe

Французская газета L’Equipe опубликовала оценки игрокам в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Реалом».

Худшим игроком в составе парижской команды стал нападающий Лионель Месси. Он получил 3 балла из 10.

Лучший рейтинг в «ПСЖ» у Килиана Мбаппе и Марко Верратти (8).

У «Реала» лучший Тибо Куртуа (8), худший – Дани Карвахаль (2 балла).

«ПСЖ» победил «Реал» со счетом 1:0.

Гол в концовке забил Мбаппе, Месси не реализовал пенальти.

Ответная игра пройдет 9 марта.

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