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    Месси получил худшую оценку в «ПСЖ» за матч с «Реалом» от L’Équipe

    Французская газета L’Equipe опубликовала оценки игрокам в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Реалом».

    Худшим игроком в составе парижской команды стал нападающий Лионель Месси. Он получил 3 балла из 10.

    Лучший рейтинг в «ПСЖ» у Килиана Мбаппе и Марко Верратти (8).

    У «Реала» лучший Тибо Куртуа (8), худший – Дани Карвахаль (2 балла).

    • «ПСЖ» победил «Реал» со счетом 1:0.
    • Гол в концовке забил Мбаппе, Месси не реализовал пенальти.
    • Ответная игра пройдет 9 марта.

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    Месси повторил антирекорд Лиги чемпионов по незабитым пенальти

    Месси не может забить «Реалу» 8 матчей подряд. Последний гол – в мае 2018-го

    Куртуа отбил третий пенальти подряд. Сегодня ему не забил Месси

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 10:20
    Комментарии6
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      Рейтинг: +142

      Nikoo 11 минут назад

      Интересно а Че они курят,это не издание а что-то другое...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1915

      ItalianFootball 54 минуты назад

      Очень странное издание, на хускоре лучше смотреть. Тут какое-то гашение идет в его сторону, то 4 из 10 за голевой пас, то 3 из 10 хотя вся команда примерно равно играла.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +235

      pele1981 1 час назад

      Однако это не помешает ему получить ЗМ как лучшему футболисту)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +38897

      Project Бабангида 1 час назад

      чем КПД Кокорина напоминает. только того на поле не выгонишь , а этого с поля

      3
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    • ...
      Рейтинг: +11171

      Вомбат 1 час назад

      Худшую оценку, абсолютно худшую заслужил не Месси, который отлично читал игру и сделал массу перехватов, хоть и ошибался в передачах, а тренер Реала. Порой мне казалось, что это Зенит, но потом показывали крупный план, а у бровки не Семак.

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      Рейтинг: +11056

      playsh > Вомбат 1 час назад

      Ну да - Мари Ванна продала квартиру за миллион рублей,а могла бы продать за миллион пятьсот...

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