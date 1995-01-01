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    Доннарумма – о Мбаппе: «Он инопланетянин! Он невероятный, ребята»

    Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма поделился впечатлениями от партнера Килиана Мбаппе после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:0). Нападающий забил гол на 90+4 минуте.

    «Мама мия... Он инопланетянин! Он невероятный, ребята. Мбаппе делает шоу.

    Будущее Мбаппе – это его дело. Он сам решит. Мы наслаждаемся им каждый день», – сказал Доннарумма.

    • Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).
    • Он в «ПСЖ» с 2017 года.
    • Ответный матч «Реала» и «ПСЖ» состоится 9 марта в Мадриде.

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    Месси повторил антирекорд Лиги чемпионов по незабитым пенальти

    Месси не может забить «Реалу» 8 матчей подряд. Последний гол – в мае 2018-го

    Лига чемпионов. Гол Мбаппе на последней минуте принес «ПСЖ» победу над «Реалом»

    Источник: Football Italia

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +831

      Лфшт 43 минуты назад

      При всем уважении, а что в нем такого ? Забил 1 гол из 10 моментов разве это круто ? Ему еще очень далеко до топ нападающего

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      Рейтинг: +107

      OlegMilleniumDaveBoiko198 47 минут назад

      Болею за Реал, но он не в лучшей форме. Мбаппе - гений!!!

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      Рейтинг: +23344

      bset 1 час назад

      Мбаппе делает результат. Месси делает деньги и золотые мячи

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      Рейтинг: +9529

      Alekxei Z. 1 час назад

      Он конечно хорош , но защита Реала....Ребята нельзя так играть и давать сквозь себя проходить.

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      Рейтинг: +438

      Demgel 1 час назад

      Главное чтоб тащил,но трещина была на Евро 2021,мы помним)

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