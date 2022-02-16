Доннарумма – о Мбаппе: «Он инопланетянин! Он невероятный, ребята»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма поделился впечатлениями от партнера Килиана Мбаппе после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:0). Нападающий забил гол на 90+4 минуте.
«Мама мия... Он инопланетянин! Он невероятный, ребята. Мбаппе делает шоу.
Будущее Мбаппе – это его дело. Он сам решит. Мы наслаждаемся им каждый день», – сказал Доннарумма.
- Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).
- Он в «ПСЖ» с 2017 года.
- Ответный матч «Реала» и «ПСЖ» состоится 9 марта в Мадриде.
Источник: Football Italia