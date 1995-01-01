Тюкавин – после дубля: «Хорошо, что обошел Смолова по голам на сборах»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал свой дубль в ворота датского «Венсюссела» (2:2).

— Какой из двух голов вам больше понравился?

— Оба получились хорошими. В первом эпизоде Себа здорово прострелил на ближнюю штангу, а во втором Клинтон внешней стороной стопы подал, я выпрыгнул и отправил мяч в дальний угол. Красиво получилось.

— Благодаря этому дублю вы обошли Фeдора Смолова в списке лучшим бомбардиров зимних сборов. Соперничаете с ним в этом компоненте?

— Нет, не соперничаем, но хорошо, что его обошeл. У нас есть ещe по одной игре, будем стараться и дальше забивать.

Тюкавин забил 5 мячей на сборах.

Смолов отличился 4 раза.

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